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Государство и Бизнес Экономическая политика

Актуальные темы и реальные истории: о чем будут говорить участники пленарной сессии форума "Мой бизнес 63. Точки опоры"

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 по 11 декабря в Самарской области пройдет форум "Мой бизнес 63. Точки опоры". За несколько дней эксперты от бизнеса и органов власти обсудят самые актуальные темы и определят точки развития предпринимательства в следующем году.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Ключевыми темами для работы на пленарной сессии определили тренды предпринимательства в РФ, цифровую трансформацию бизнеса, а также перспективы импортозамещения. Организатор события — минэкономразвития региона и центр "Мой бизнес". Форум состоится, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", инициированному Президентом.

Участие в центральной дискуссии форума — это возможность узнать из первоисточников о самых актуальных программах и проектах, направленных на поддержку и развитие бизнеса.

В пленарной сессии примут участие министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев, директор по развитию СБП Андрей Ковригин, руководители региональной инфраструктуры поддержки бизнеса.

Государственные сервисы для бизнеса, цифровые помощники в налоговой сфере, подборе мер поддержки, в том числе программ льготного кредитования, а также решение ежедневных вопросов с использованием онлайн-ресурсов — программа события содержит максимум полезной информации для предпринимателей.

В ходе пленарной сессии выступят и предприниматели Самарской области. Они расскажут собственные истории становления и развития бизнеса, презентуют свой опыт привлечения господдержки и нестандартные решения, которые помогли получить кратный эффект. Это будут истории из разных сфер деятельности: производство, туризм, ресторанное дело и др. Участники пленарной сессии смогут не только познакомиться с историями лидеров рынка, но и задать свои вопросы.

В финале события состоится подведение итогов и награждение победителей регионального этапа Национальной премии "Бизнес-успех".

Присоединиться к участникам форума "Мой бизнес. Точки опоры" 7 декабря можно по ссылке: forum.mybiz63.ru.

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