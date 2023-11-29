Актуальные темы и реальные истории: о чем будут говорить участники пленарной сессии форума "Мой бизнес 63. Точки опоры"

С 7 по 11 декабря в Самарской области пройдет форум "Мой бизнес 63. Точки опоры". За несколько дней эксперты от бизнеса и органов власти обсудят самые актуальные темы и определят точки развития предпринимательства в следующем году.
Ключевыми темами для работы на пленарной сессии определили тренды предпринимательства в РФ, цифровую трансформацию бизнеса, а также перспективы импортозамещения. Организатор события — минэкономразвития региона и центр "Мой бизнес". Форум состоится, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", инициированному Президентом.
Участие в центральной дискуссии форума — это возможность узнать из первоисточников о самых актуальных программах и проектах, направленных на поддержку и развитие бизнеса.
В пленарной сессии примут участие министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев, директор по развитию СБП Андрей Ковригин, руководители региональной инфраструктуры поддержки бизнеса.
Государственные сервисы для бизнеса, цифровые помощники в налоговой сфере, подборе мер поддержки, в том числе программ льготного кредитования, а также решение ежедневных вопросов с использованием онлайн-ресурсов — программа события содержит максимум полезной информации для предпринимателей.
В ходе пленарной сессии выступят и предприниматели Самарской области. Они расскажут собственные истории становления и развития бизнеса, презентуют свой опыт привлечения господдержки и нестандартные решения, которые помогли получить кратный эффект. Это будут истории из разных сфер деятельности: производство, туризм, ресторанное дело и др. Участники пленарной сессии смогут не только познакомиться с историями лидеров рынка, но и задать свои вопросы.
В финале события состоится подведение итогов и награждение победителей регионального этапа Национальной премии "Бизнес-успех".
Присоединиться к участникам форума "Мой бизнес. Точки опоры" 7 декабря можно по ссылке: forum.mybiz63.ru.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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