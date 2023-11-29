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Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета приглашает на балет "Дон Кихот Ламанчский"

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представление пройдет в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича 22 и 23 декабря (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

"Дон Кихот Ламанчский" Людвига Минкуса — яркий образец наследия "золотого века" классического балета, театральная фантазия на тему балетной Испании с зажигательными ансамблевыми танцами, кастаньетами, веерами, оборками на юбках, розами и гребнями в женских прическах.

Основой сюжета стал эпизод из многочисленных приключений хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского — история о несостоявшейся свадьбе богача Камачо (в балете — Гамаш) с красавицей Китерией (Китри), возлюбленной деревенского юноши Басилио (Базиль). И Дон Кихот в спектакле — далеко не главный герой, его роль — пантомимная, а все танцевальные свершения отданы другим персонажам.

Балетмейстер-постановщик — Юрий Бурлака.

Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов.

Художник-постановщик — Альона Пикалова.

Художник по костюмам — Татьяна Ногинова.

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