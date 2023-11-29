Самарский академический театр оперы и балета приглашает на балет "Дон Кихот Ламанчский"

Представление пройдет в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича 22 и 23 декабря (12+).
"Дон Кихот Ламанчский" Людвига Минкуса — яркий образец наследия "золотого века" классического балета, театральная фантазия на тему балетной Испании с зажигательными ансамблевыми танцами, кастаньетами, веерами, оборками на юбках, розами и гребнями в женских прическах.
Основой сюжета стал эпизод из многочисленных приключений хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского — история о несостоявшейся свадьбе богача Камачо (в балете — Гамаш) с красавицей Китерией (Китри), возлюбленной деревенского юноши Басилио (Базиль). И Дон Кихот в спектакле — далеко не главный герой, его роль — пантомимная, а все танцевальные свершения отданы другим персонажам.
Балетмейстер-постановщик — Юрий Бурлака.
Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов.
Художник-постановщик — Альона Пикалова.
Художник по костюмам — Татьяна Ногинова.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.