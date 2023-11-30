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Театр Культура

В Тольяттинском театре кукол пройдет бал, приуроченный к 50-летию учреждения

ТОЛЬЯТТИ. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 ноября исполняется 50 лет старейшему театру Тольятти, первому профессиональному театру в городе — муниципальному бюджетному учреждению искусств "Тольяттинский театр кукол". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

"Дорогие коллеги, поздравляю с юбилеем! У вас особая, почетная миссия — в вашем театре происходит первое знакомство малышей с миром искусства. Благодаря профессионализму и таланту команды для юных зрителей удается создать особую атмосферу. В театре рождается любовь к вечным ценностям, формируется мировосприятие", — поздравила коллег врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

Благодарностью министерства культуры Самарской области за значительный вклад в развитие театральной культуры отмечены сотрудники театра: заведующая театрально-производственной мастерской Наталья Михайлова и художник-постановщик Яна Плотникова.

В честь юбилея театр проводит бал, где состоится премьера спектакля "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" и праздничная программа.

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