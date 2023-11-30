В Тольяттинском театре кукол пройдет бал, приуроченный к 50-летию учреждения

30 ноября исполняется 50 лет старейшему театру Тольятти, первому профессиональному театру в городе — муниципальному бюджетному учреждению искусств "Тольяттинский театр кукол". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
"Дорогие коллеги, поздравляю с юбилеем! У вас особая, почетная миссия — в вашем театре происходит первое знакомство малышей с миром искусства. Благодаря профессионализму и таланту команды для юных зрителей удается создать особую атмосферу. В театре рождается любовь к вечным ценностям, формируется мировосприятие", — поздравила коллег врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.
Благодарностью министерства культуры Самарской области за значительный вклад в развитие театральной культуры отмечены сотрудники театра: заведующая театрально-производственной мастерской Наталья Михайлова и художник-постановщик Яна Плотникова.
В честь юбилея театр проводит бал, где состоится премьера спектакля "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" и праздничная программа.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.