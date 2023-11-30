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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самарской области проводят проверку из-за нападения пса на ребенка

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В соцсетях появилась информация о том, что в Чапаевске собака набросилась на ребенка. По словам матери девочки, ЧП случилось на ул. Максима Горького.

Фото: предоставлено автором

"Вчера была покусана моя дочь. Утром, когда шла в школу, на нее напали собаки на ул. Максима Горького. Мы живем на ул. Советской, ходим в девятую школу. По ул. Чапаева тротуаров нет, после того как там рыли, обочины ужасные. Служба, проводившая работы, не навела за собой порядок. По дороге детям ходить опасно. Там машинам из-за дороги сложно разъехаться. Ходим по ул. Максима Горького, там постоянно стаями бегают собаки. У одноклассницы дочери сумку от обуви разорвали, хорошо ее не тронули, но сегодня моему терпению пришел конец, отловите собак", — гласит сообщение.

Женщина также просит навести порядок после раскопок. Кроме того, она сообщает, что укусы животного у дочки зафиксировали в медучреждении. На сообщение отреагировали в управлении Следственного комитета по Самарской области.

"По данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Это уже не первый случай нападения собак на детей в регионе. Так, в Самаре, в микрорайоне Крутые Ключи, на мальчика набросились псы, когда он шел в школу. Ему разодрали одежду.

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Если бы собаки чмновников рвали!!!

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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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