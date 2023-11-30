В Самарской области проводят проверку из-за нападения пса на ребенка

В соцсетях появилась информация о том, что в Чапаевске собака набросилась на ребенка. По словам матери девочки, ЧП случилось на ул. Максима Горького.
"Вчера была покусана моя дочь. Утром, когда шла в школу, на нее напали собаки на ул. Максима Горького. Мы живем на ул. Советской, ходим в девятую школу. По ул. Чапаева тротуаров нет, после того как там рыли, обочины ужасные. Служба, проводившая работы, не навела за собой порядок. По дороге детям ходить опасно. Там машинам из-за дороги сложно разъехаться. Ходим по ул. Максима Горького, там постоянно стаями бегают собаки. У одноклассницы дочери сумку от обуви разорвали, хорошо ее не тронули, но сегодня моему терпению пришел конец, отловите собак", — гласит сообщение.
Женщина также просит навести порядок после раскопок. Кроме того, она сообщает, что укусы животного у дочки зафиксировали в медучреждении. На сообщение отреагировали в управлении Следственного комитета по Самарской области.
"По данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в СУ СКР по Самарской области.
Это уже не первый случай нападения собак на детей в регионе. Так, в Самаре, в микрорайоне Крутые Ключи, на мальчика набросились псы, когда он шел в школу. Ему разодрали одежду.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!