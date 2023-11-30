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Футбол Спорт

После игры с "Крыльями" дисквалифицированы тренер и один игрок "Локомотива"

МОСКВА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В четверг, 30 ноября, состоялось заседание КДК РФС. Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов и полузащитник Дмитрий Баринов дисквалифицированы по итогам заседания, сообщает rg.ru.

Галактионов после матча 16-го тура РПЛ против "Крыльев Советов", который завершился со счетом 3:3, позволил себе нецензурный комментарий в адрес судейства этой встречи.

По итогам заседания КДК РФС Галактионов дисквалифицирован на две игры. Таким образом, он пропустит оба оставшихся в этом году матча РПЛ против "Зенита" и "Урала".

Баринов после матча назвал арбитров "позором футбола". За это полузащитник наказан одним матчем дисквалификации, а вторую игру он пропустит условно. 

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