После игры с "Крыльями" дисквалифицированы тренер и один игрок "Локомотива"

В четверг, 30 ноября, состоялось заседание КДК РФС. Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов и полузащитник Дмитрий Баринов дисквалифицированы по итогам заседания, сообщает rg.ru.

Галактионов после матча 16-го тура РПЛ против "Крыльев Советов", который завершился со счетом 3:3, позволил себе нецензурный комментарий в адрес судейства этой встречи.

По итогам заседания КДК РФС Галактионов дисквалифицирован на две игры. Таким образом, он пропустит оба оставшихся в этом году матча РПЛ против "Зенита" и "Урала".

Баринов после матча назвал арбитров "позором футбола". За это полузащитник наказан одним матчем дисквалификации, а вторую игру он пропустит условно.