В Самаре пройдет ежегодный казачий праздник "Слава Богу, что мы - казаки!"

В субботу, 2 декабря, в 14:00 во Дворце культуры железнодорожников имени А. С. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94) состоится ежегодный казачий праздник "Слава Богу, что мы — казаки!" (12+), приуроченный к началу возрождения казачества на самарской земле.

Мероприятие патриотической направленности, которое организуют самарские региональные общественные организации "Ассамблея народов Самарской области" и "Самарское казачье землячество" проводится в Самаре ежегодно с 2015 года при активной поддержке мэрии и ООО "Кто есть кто".

В рамках праздничного концерта на казачьем мероприятии выступят вокальные и танцевальные коллективы: ансамбли казачьей песни "Казаки Поволжья" и "Сваха", народный хор русской песни "Волжские зори" и многие другие, а также солисты Гульнара Божина и Павел Коровин. Кроме того, перед началом концерта с 13:00 до 14:00 в фойе Дворца культуры будет организована выставка фотографий по истории самарского казачества, посетители смогут приобрести казачью форму и атрибутику национального содержания, а также различные сувениры и изделия женского рукоделия.

Вход на фестиваль свободный.