16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительница Самары упала на льду и отсудила у чиновников 200 тыс. рублей В Самарской области проводят проверку из-за нападения пса на ребенка В Самаре дерево упало на проезжавшую иномарку В Тольятти силовики обезвредили гранаты во дворе девятиэтажки В Курумоч вернулся самолет, вылетевший в Москву

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Жительница Самары упала на льду и отсудила у чиновников 200 тыс. рублей

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарчанка Светлана К. смогла взыскать с горадминистрации 200 тыс. руб. после падения на льду. Соответствующее решение опубликовал суд Самарского района региональной столицы.

Женщина упала на не чищенной от наледи лестнице. Она получила перелом костей правого предплечья в нижней трети со смещением отломков. Из-за этого вызвали "скорую помощь". Бригада медиков доставила пострадавшую в травматологическое отделение.

"В соответствии с муниципальным контрактом за уборку проезжей части автомобильных дорог, а также тротуаров, включая тротуары с лестничными маршами, посадочных площадок остановок общественного транспорта на указанном участке отвечает ООО "Экомед", — указано в документах суда.

Ответчики иск не признали. Суд исследовал доказательства и выслушал свидетелей. Например, одна из свидетельниц рассказала, что шла в магазин и увидела, как женщина поскользнулась на ступенях и упала. Лестница была обледеневшей, а еще у нее отсутствовали ступени.

Пострадавшая отправляла подрядчику претензию о возмещении ущерба здоровью и компенсации морального вреда, но ее оставили без ответа. В итоге суд частично удовлетворил иск пострадавшей.

"Взыскать с администрации Самары компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. В удовлетворении остальной части требований, а также исковых требований, предъявленных к ООО "Экомед", администрации Самарского района, департаменту городского хозяйства и экологии, отказать", — указано в решении суда.

Ранее другой суд в Самаре также вынес решение в связи с падением наледи на ребенка. Служители Фемиды тоже решили, что пострадавшей семье должны компенсацию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Михаил Дедиков 08 июня 2022 06:27 Пропавшие в Самарской области женщина и ребенок-инвалид найдены мертвыми

Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31