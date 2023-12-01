Жительница Самары упала на льду и отсудила у чиновников 200 тыс. рублей

Самарчанка Светлана К. смогла взыскать с горадминистрации 200 тыс. руб. после падения на льду. Соответствующее решение опубликовал суд Самарского района региональной столицы.

Женщина упала на не чищенной от наледи лестнице. Она получила перелом костей правого предплечья в нижней трети со смещением отломков. Из-за этого вызвали "скорую помощь". Бригада медиков доставила пострадавшую в травматологическое отделение.

"В соответствии с муниципальным контрактом за уборку проезжей части автомобильных дорог, а также тротуаров, включая тротуары с лестничными маршами, посадочных площадок остановок общественного транспорта на указанном участке отвечает ООО "Экомед", — указано в документах суда.

Ответчики иск не признали. Суд исследовал доказательства и выслушал свидетелей. Например, одна из свидетельниц рассказала, что шла в магазин и увидела, как женщина поскользнулась на ступенях и упала. Лестница была обледеневшей, а еще у нее отсутствовали ступени.

Пострадавшая отправляла подрядчику претензию о возмещении ущерба здоровью и компенсации морального вреда, но ее оставили без ответа. В итоге суд частично удовлетворил иск пострадавшей.

"Взыскать с администрации Самары компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. В удовлетворении остальной части требований, а также исковых требований, предъявленных к ООО "Экомед", администрации Самарского района, департаменту городского хозяйства и экологии, отказать", — указано в решении суда.

Ранее другой суд в Самаре также вынес решение в связи с падением наледи на ребенка. Служители Фемиды тоже решили, что пострадавшей семье должны компенсацию.