В Самаре вынесли приговор о падении наледи с крыши на ребенка

В понедельник, 27 марта, суд Октябрьского района Самары огласил решение по уголовному делу о страшном случае на ул. Часовой, 6. Здесь из-за падения глыбы льда с крыши дома пострадал ребенок.

Напомним, 26 марта 2022 г. пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу им. Середавина. У мальчика были серьезные травмы — пришлось делать операцию. На сообщение о происшествии отреагировал и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Уголовного дела нет до сих пор (по крайней мере, родителям об этом неизвестно). Никто из коммунальщиков к ответу не призван. Дом обслуживают сразу две управляющие компании, и каждая переваливает вину на другую. Хорошо хоть — почистили наледь на крыше, да и то на третий день после происшествия. Уже направил запросы в прокуратуру и ГУ МВД. Конечно же, добьюсь привлечения виновных к ответственности", — писал парламентарий в соцсетях.

Чуть позже сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области сообщили, что начата проверка по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Как позже сообщил Волга Ньюс адвокат потерпевших Анатолий Мотин, под суд отправили председателя ТСЖ "Часовая, 6" по фамилии Белов. Как рассказывает адвокат, в здании несколько квартир родственников семьи. Один из этажей также сдавали под офисы. Кроме того, не исключено, что один из жильцов являлся помощником депутата.

"Ранее мы взыскали в суде Октябрьского района в пользу пострадавшей семьи возмещение ущерба 1 млн рублей. Суд постановил выплатить именно ту сумму, которую мы назвали", — рассказывал также адвокат Анатолий Мотин.

Как пояснил юрист, суду обвиняемый Белов предоставил характеристики от депутатов по фамилиям Дегтев и Матвеев, а также от православных организаций. По итогу рассмотрения дела Белова приговорили к двум годам лишения свободы условно.

"Мы удовлетворены обвинительным приговором. У нас не было цели настаивать на том, чтобы виновника ЧП посадили, а была цель наказать виновное лицо для привлечения внимания к проблеме плохой очистки крыш. Также добавлю, что Белов обжаловал решение о компенсации потерпевшим. Областной суд приостановил процесс о компенсации до вступления в силу решения по уголовному делу", — рассказал Анатолий Мотин.