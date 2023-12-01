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ЖКХ и благоустройство Общество

Стало известно как вырастут тарифы на электричество в Самарской области

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С июля 2024 г. в Самарской области вырастут тарифы на электроэнергию. Опубликован соответствующий приказ департамента ценового и тарифного регулирования региона.

Одноставочный тариф для населения со второго полугодия составит 5,48 руб./кВтч вместо действующего 5,04 руб./кВтч.

Тарифы, дифференцированные по времени суток, возрастут до 6,42 руб. днем и 3,21 руб. ночью (сейчас (5,61 руб. и 2,8 руб., соответственно).

Для тех, у кого в домах установлены электроплиты и электроотопительные установки, тариф предлагается увеличить со второго полугодия - с 3,53 руб. до 3,84 рублей. Дневной и ночной тарифы со второго полугодия вырастут до 4,49 и 2,25 руб. (сейчас 3,93 и 1,96 руб.).

Для садоводческих некоммерческих товариществ одноставочный тариф вырастет с 4,03 до 4,38 рублей.

Гид потребителя

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