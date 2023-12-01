Стало известно как вырастут тарифы на электричество в Самарской области

С июля 2024 г. в Самарской области вырастут тарифы на электроэнергию. Опубликован соответствующий приказ департамента ценового и тарифного регулирования региона.
Одноставочный тариф для населения со второго полугодия составит 5,48 руб./кВтч вместо действующего 5,04 руб./кВтч.
Тарифы, дифференцированные по времени суток, возрастут до 6,42 руб. днем и 3,21 руб. ночью (сейчас (5,61 руб. и 2,8 руб., соответственно).
Для тех, у кого в домах установлены электроплиты и электроотопительные установки, тариф предлагается увеличить со второго полугодия - с 3,53 руб. до 3,84 рублей. Дневной и ночной тарифы со второго полугодия вырастут до 4,49 и 2,25 руб. (сейчас 3,93 и 1,96 руб.).
Для садоводческих некоммерческих товариществ одноставочный тариф вырастет с 4,03 до 4,38 рублей.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!