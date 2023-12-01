Самарские таможенники остановили вывоз моторного масла на 3 млн рублей

Сотрудники Самарской таможни остановили грузовик с незадекларированными нефтепродуктами.
В пункте пропуска МАПП "Сагарчин" в Оренбургской области таможенник проверили тягач, ехавший в Казахстан. В нем нашли 70 бочек и 140 канистр моторного и трансмиссионного масла. Общий вес товара - более 15 тонн. Продукция не была задекларирована.
Выяснилось, что товар загрузили в Нижнем Новгороде, и отправитель не дал перевозчику никаких документов, кроме накладных.
В отношении нижегородского предпринимателя возбудили административное дело. Нефтепродукты стоимостью более 3 млн руб. арестованы.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.