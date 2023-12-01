Самарские таможенники остановили вывоз моторного масла на 3 млн рублей

Сотрудники Самарской таможни остановили грузовик с незадекларированными нефтепродуктами.

В пункте пропуска МАПП "Сагарчин" в Оренбургской области таможенник проверили тягач, ехавший в Казахстан. В нем нашли 70 бочек и 140 канистр моторного и трансмиссионного масла. Общий вес товара - более 15 тонн. Продукция не была задекларирована.

Выяснилось, что товар загрузили в Нижнем Новгороде, и отправитель не дал перевозчику никаких документов, кроме накладных.

В отношении нижегородского предпринимателя возбудили административное дело. Нефтепродукты стоимостью более 3 млн руб. арестованы.