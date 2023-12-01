В Самарской области стартовала просветительская акция "Достижения России"

В четверг, 30 ноября, параллельно основной программе мероприятий Дня Самарской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, в Самаре стартовал двухнедельный просветительский марафон в рамках Всероссийской просветительской акции "Достижения России".
Открылся марафон лекцией Петра Кабытова, который провел ее для старшеклассников школы № 58 областного центра и студентов Самарского университета имени академика С. П. Королева.
Всероссийская просветительская акция "Достижения России" реализуется Российским обществом "Знание" в треке Знание.Лекторий. Мероприятия являются частью образовательной программы Международной выставки-форума "Россия".
Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный гражданин Самарской области Петр Кабытов рассказал молодым слушателям об успехах, которые достигнуты в области автомобилестроения, химии, производстве авиационной и космической техники, нефтепродуктов, пищевой промышленности, о богатых культурных традициях, культурном наследии региона. Он отметил те изменения, которые за последние годы прошли на территории всей космической столицы страны.
"Самарская область - это сердце России, край Жигулевских гор и Жигулевского моря, где гармонично сочетаются история и современность. Здесь строят космические ракеты и нано-спутники, с конвейеров наших заводов сходят автомобили и транспортные беспилотники, здесь проходят самые яркие фестивали и бизнес-форумы", - подчеркнул Петр Серафимович Кабытов.
В рамках выставки "Россия" на ВДНХ проходят Дни регионов: лекции, мастер-классы и презентации о достижениях каждого субъекта страны в промышленности, науке, культуре, образовании, области устойчивого развития и предпринимательства. Глава региона Дмитрий Азаров накануне Дня Самарской области провел для школьников из ДНР "Экскурсию со Знанием" по стенду Самарской области.
Параллельно с Днем региона на ВДНХ непосредственно в самом субъекте запускаются недельные марафоны лекций Общества "Знание" в рамках акции "Достижения России". В роли лекторов выступают представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, профессорско-преподавательский состав вузов. Отдельный блок выступлений посвящен целям международной выставки-форума "Россия".
Общество "Знание" является генеральным партнером образовательной программы международной выставки-форума "Россия", которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ с участием всех субъектов страны.
Всего в рамках акции запланировано проведение более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России.
Последние комментарии
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))