В Самарской области стартовала просветительская акция "Достижения России"

В четверг, 30 ноября, параллельно основной программе мероприятий Дня Самарской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, в Самаре стартовал двухнедельный просветительский марафон в рамках Всероссийской просветительской акции "Достижения России".

Открылся марафон лекцией Петра Кабытова, который провел ее для старшеклассников школы № 58 областного центра и студентов Самарского университета имени академика С. П. Королева.

Всероссийская просветительская акция "Достижения России" реализуется Российским обществом "Знание" в треке Знание.Лекторий. Мероприятия являются частью образовательной программы Международной выставки-форума "Россия".

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный гражданин Самарской области Петр Кабытов рассказал молодым слушателям об успехах, которые достигнуты в области автомобилестроения, химии, производстве авиационной и космической техники, нефтепродуктов, пищевой промышленности, о богатых культурных традициях, культурном наследии региона. Он отметил те изменения, которые за последние годы прошли на территории всей космической столицы страны.

"Самарская область - это сердце России, край Жигулевских гор и Жигулевского моря, где гармонично сочетаются история и современность. Здесь строят космические ракеты и нано-спутники, с конвейеров наших заводов сходят автомобили и транспортные беспилотники, здесь проходят самые яркие фестивали и бизнес-форумы", - подчеркнул Петр Серафимович Кабытов.

В рамках выставки "Россия" на ВДНХ проходят Дни регионов: лекции, мастер-классы и презентации о достижениях каждого субъекта страны в промышленности, науке, культуре, образовании, области устойчивого развития и предпринимательства. Глава региона Дмитрий Азаров накануне Дня Самарской области провел для школьников из ДНР "Экскурсию со Знанием" по стенду Самарской области.

Параллельно с Днем региона на ВДНХ непосредственно в самом субъекте запускаются недельные марафоны лекций Общества "Знание" в рамках акции "Достижения России". В роли лекторов выступают представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, профессорско-преподавательский состав вузов. Отдельный блок выступлений посвящен целям международной выставки-форума "Россия".

Общество "Знание" является генеральным партнером образовательной программы международной выставки-форума "Россия", которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ с участием всех субъектов страны.

Всего в рамках акции запланировано проведение более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России.