Владимир Богатырев: "Задача Самарского университета — перейти от отдельных разработок к серийному производству"

В субботу, 2 декабря, в Москве Самарский университет им. Королева представил Совету по грантам федеральной программы "Приоритет-2030" отчет о работе за 2023 год.

Команду университета представляли Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева, Константин Пресняков, врио заместителя председателя правительства — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области, Виктор Акопьян, министр образования и науки Самарской области, Павел Чупин, генеральный конструктор ПАО "ОДК — Кузнецов", Глеб Гордеев, директор ООО "ДельтаТех", и Иван Ткаченко, заместитель ректора, директор института авиационной и ракетно-космической техники, руководитель стратегического проекта "Космос для жизни".

О достижениях университета рассказал ректор Владимир Богатырев.

Самарский университет им. Королева является получателем базовой и специальной части гранта по программе "Приоритет-2030" и реализует стратегический проект "Космос для жизни".

"Одна из задач, которую мы ставим перед собой в рамках реализации программы развития — это трансформация университета в научно-образовательную корпорацию. Те изменения, которые происходят сейчас в университете, как в образовательной, так и в научной деятельности, позволят нам перейти от отдельных разработок к серийному производству", — подчеркнул ректор Владимир Богатырев.

Он выделил ряд проектов-"маяков", в том числе радиолокационный космический аппарат "АИСТ-СТ", разрабатываемый вместе с компанией "Специальный Технологический Центр" (СТЦ) из Санкт-Петербурга. Аппарат проектируют в формате кубсата размерностью 12U. Ученые Самарского университета им. Королева создают саму космическую платформу и комплект научной аппаратуры, компания "СТЦ" — целевую радиолокационную аппаратуру и двигательную установку. Уникальность разработки заключается в том, что аппарат сможет вести наблюдение за поверхностью Земли в Х-диапазоне. Запуск на орбиту первого такого спутника запланирован на 2024 год. А в 2025 г. на базе университета развернут серийное производство. В перспективе планируется создание группировки спутников "АИСТ-С" из 600 аппаратов.

Еще один перспективный проект университета — малоразмерная газотурбинная энергоустановка мощностью 75 кВТ взамен зарубежных аналогов, например, установки Capstone (США). Потребность рынка в таких энергоустановках составляет порядка 2 тыс. единиц до 2030 года. Они могут применяться на объектах энергоснабжения удаленных населенных пунктов, газоперекачивающих станций, промышленных предприятий, туристических объектов, больниц. На сегодня завершено проектирование, создан макет энергоустановки, отдельные узлы и агрегаты. В рамках экспертно-аналитического сопровождения проекта Роспатентом проведена экспертная оценка технических, юридических, финансовых, рыночных и организационных рисков, которые разработчикам необходимо преодолеть. На 2024 г. запланировано создание опытного образца энергоустановки и испытательных стендов, запуск производства на базе университета намечен на 2026 год.

Большой задел есть у университета и в производстве летательных аппаратов, в том числе беспилотных авиационных систем. Университет ведет разработку многоцелевого БПЛА вертикального взлета и посадки грузоподъемностью до 150 кг. В этом году разработаны концептуальная модель беспилотника, ведется проектирование, создается программное обеспечение для управления и навигации, а в следующем году начнется изготовление отдельных элементов планера и поршневого двигателя. Запуск опытного производства до 100 аппаратов в год запланирован на 2027 год.

В качестве важнейших результатов проведенных в университете преобразований с момента начала реализации программы "Приоритет 2030" ректор выделил трансформацию системы управления и кадровой политики. А ключевым трендом развития университета назвал развитие мультидисциплинарности.

"За последние три года в университете получили развитие такие новые для университета направления, как медицинские, биологические и агротехнические технологии. Реализуются мультидисциплинарные проекты в области искусственного интеллекта, мониторинга окружающей среды, экономики космической деятельности. Грантовую поддержку получили инициативные научные проекты, реализуемые на стыке наук: разработка насосного агрегата для пациентов с сердечной недостаточностью, создание продуктов питания для лиц, работающих в экстремальных условиях, разработка коленного модуля с активным демпфированием для протезов нижних конечностей и другие", — рассказал Владимир Богатырев.