Владимир Богатырев: "Задача Самарского университета — перейти от отдельных разработок к серийному производству"

В субботу, 2 декабря, в Москве Самарский университет им. Королева представил Совету по грантам федеральной программы "Приоритет-2030" отчет о работе за 2023 год.
Команду университета представляли Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева, Константин Пресняков, врио заместителя председателя правительства — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области, Виктор Акопьян, министр образования и науки Самарской области, Павел Чупин, генеральный конструктор ПАО "ОДК — Кузнецов", Глеб Гордеев, директор ООО "ДельтаТех", и Иван Ткаченко, заместитель ректора, директор института авиационной и ракетно-космической техники, руководитель стратегического проекта "Космос для жизни".
О достижениях университета рассказал ректор Владимир Богатырев.
Самарский университет им. Королева является получателем базовой и специальной части гранта по программе "Приоритет-2030" и реализует стратегический проект "Космос для жизни".
"Одна из задач, которую мы ставим перед собой в рамках реализации программы развития — это трансформация университета в научно-образовательную корпорацию. Те изменения, которые происходят сейчас в университете, как в образовательной, так и в научной деятельности, позволят нам перейти от отдельных разработок к серийному производству", — подчеркнул ректор Владимир Богатырев.
Он выделил ряд проектов-"маяков", в том числе радиолокационный космический аппарат "АИСТ-СТ", разрабатываемый вместе с компанией "Специальный Технологический Центр" (СТЦ) из Санкт-Петербурга. Аппарат проектируют в формате кубсата размерностью 12U. Ученые Самарского университета им. Королева создают саму космическую платформу и комплект научной аппаратуры, компания "СТЦ" — целевую радиолокационную аппаратуру и двигательную установку. Уникальность разработки заключается в том, что аппарат сможет вести наблюдение за поверхностью Земли в Х-диапазоне. Запуск на орбиту первого такого спутника запланирован на 2024 год. А в 2025 г. на базе университета развернут серийное производство. В перспективе планируется создание группировки спутников "АИСТ-С" из 600 аппаратов.
Еще один перспективный проект университета — малоразмерная газотурбинная энергоустановка мощностью 75 кВТ взамен зарубежных аналогов, например, установки Capstone (США). Потребность рынка в таких энергоустановках составляет порядка 2 тыс. единиц до 2030 года. Они могут применяться на объектах энергоснабжения удаленных населенных пунктов, газоперекачивающих станций, промышленных предприятий, туристических объектов, больниц. На сегодня завершено проектирование, создан макет энергоустановки, отдельные узлы и агрегаты. В рамках экспертно-аналитического сопровождения проекта Роспатентом проведена экспертная оценка технических, юридических, финансовых, рыночных и организационных рисков, которые разработчикам необходимо преодолеть. На 2024 г. запланировано создание опытного образца энергоустановки и испытательных стендов, запуск производства на базе университета намечен на 2026 год.
Большой задел есть у университета и в производстве летательных аппаратов, в том числе беспилотных авиационных систем. Университет ведет разработку многоцелевого БПЛА вертикального взлета и посадки грузоподъемностью до 150 кг. В этом году разработаны концептуальная модель беспилотника, ведется проектирование, создается программное обеспечение для управления и навигации, а в следующем году начнется изготовление отдельных элементов планера и поршневого двигателя. Запуск опытного производства до 100 аппаратов в год запланирован на 2027 год.
В качестве важнейших результатов проведенных в университете преобразований с момента начала реализации программы "Приоритет 2030" ректор выделил трансформацию системы управления и кадровой политики. А ключевым трендом развития университета назвал развитие мультидисциплинарности.
"За последние три года в университете получили развитие такие новые для университета направления, как медицинские, биологические и агротехнические технологии. Реализуются мультидисциплинарные проекты в области искусственного интеллекта, мониторинга окружающей среды, экономики космической деятельности. Грантовую поддержку получили инициативные научные проекты, реализуемые на стыке наук: разработка насосного агрегата для пациентов с сердечной недостаточностью, создание продуктов питания для лиц, работающих в экстремальных условиях, разработка коленного модуля с активным демпфированием для протезов нижних конечностей и другие", — рассказал Владимир Богатырев.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах