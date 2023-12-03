Пенсионер из Сызрани потерял полмиллиона рублей, доверившись "целителю" по телефону

В будний день на мобильный телефон пенсионера из Сызрани поступил звонок. Неизвестный представился "народным целителем" и предложил вернуть мужчине идеальный слух.
Заинтересованный сызранец продолжил разговор со звонившим, ведь новый слуховой аппарат был ему не по карману. В течение нескольких дней "целитель" проводил безвозмездную лечебную практику по телефону, но для закрепления результата мужчине необходимо подтвердить звонки и продиктовать код из поступившего ему СМС-сообщении.
Получив необходимые данные с пенсионером попрощались. Обратившись через некоторое время в банк для получения ежемесячной денежной выплаты, мужчина узнал, что лишился более 500 тыс. руб. и, осознав, что стал жертвой мошенников, обратился за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.