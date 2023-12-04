Сын министра энергетики и ЖКХ Самарской области Владимира Василенко погиб в зоне СВО

Сын самарского чиновника Владимира Василенко, ранее занимавшего пост вице-мэра Самары, а ныне - министра энергетики и ЖКХ Самарской области, погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО.

Об этом стало известно в воскресенье вечером, 3 декабря. Одной из первых соболезнования выразила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова:

"Приношу искренние соболезнования Владимиру Андреевичу Василенко, министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в связи с тяжелой утратой. Его сын Дмитрий погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Сил пережить это горе семье и близким. Скорблю вместе с вами, дорогой Владимир Андреевич. Дмитрий Владимирович Василенко для всех нас навсегда останется Героем. Вечная память".

Напомним, два сына самарского чиновника были мобилизованы в октябре 2022 года. По словам Владимира Василенко, оба являлись офицерами запаса, артиллеристами.