Депутаты Жигулевска предложили способ сократить число бездомных собак

Депутаты городской думы Жигулевска составили обращение в правительство Самарской области, в соответствии с которым предлагается пересмотреть вопросы, связанные с распределением бюджетных средств на содержание в приютах безнадзорных животных.

В своем обращении депутаты Жигулевска подвергают сомнению эффективность программы по отлову, стерилизации, вакцинации, выпуску в места обитания безнадзорных животных (ОСВВ). С момента запуска программы в 2019 году, по мнению парламентариев, снизилось число молодняка беспризорных собак, но не уменьшилась численность взрослых особей.

Авторы обращения убеждены: после отлова и стерилизации собаки не становятся менее агрессивными и, выпущенные в места обитания, продолжают нападать на людей, защищая территорию. Об этом свидетельствуют цифры: в 2022 году от "укусов, ослюнений и оцарапываний" безнадзорными собаками пострадали официально 68 человек, а за 9 месяцев 2023 года — 99 человек.

"В соответствии с положениями законодательства, собаки, способные проявить агрессию к человеку, должны оставаться в приюте и не подлежат выпуску в прежнюю среду обитания", — сообщают составители обращения.

Как отмечается в документе, в Сызрани за счет собственных средств ООО "Спецсервис" построен приют для безнадзорных животных на 300 животных.

"Поместить всех бездомных животных в приют невозможно, так как в соглашениях между департаментом ветеринарии Самарской области и муниципалитетами указано, что только 2% денежных средств могут быть направлены для постоянного содержания в приютах животных без владельцев. Таким образом, из 100 отловленных животных 98 выпускается в среду обитания и только две особи остаются в приюте", — сообщают депутаты.

Между тем, по данным мониторинга при отлове собак в стае из 10 животных семь уже имеют бирки. Таким образом, в заказ-нарядах, выдаваемых администрацией Жигулевска, все чаще указывается проведение отлова животных, уже прошедших программу ОСВВ.

"На основании вышеизложенного предлагаем пересмотреть в соглашениях между департаментом ветеринарии и муниципалитетами порядок финансирования по данной программе и направлять до 50% средств на постоянное содержание животных без владельцев в приюте, что позволит сократить численность агрессивных животных на улицах города, а остальные средства направлять на отлов-вакцинацию-стерилизацию и возврат в место обитания. Это позволит в ближайшие годы сократить количество животных без владельцев на улицах муниципальных образований Самарской области и уменьшить количество покусов жителей", — уверены авторы обращения.