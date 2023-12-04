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Законотворчество Власть и политика

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников провел парламентский урок для школьников

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников 30 ноября в самарской школе № 81 провел парламентский урок для учащихся. Он был посвящен 30-летию Конституции Российской Федерации.

Отметим, что в Самарской области сейчас усилиями общественного молодежного парламента и Самарской губернской думы реализуется большой образовательный проект, в который входит цикл встреч со школьниками и молодежью в рамках детских парламентских чтений.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников рассказал школьникам об истории главного закона страны, о том, как важно знать не только свои права, но обязанности. Спикер поделился своим опытом работы в региональном парламенте, рассказал о механизмах законотворческой деятельности и законах, которые принимают депутаты. Особое внимание он уделил теме патриотизма и сохранения исторической памяти, об этом также говорится в Конституции РФ.

Директор школы № 81 Оксана Чуракова считает, что именно такие встречи, в диалоге с известным политиком, помогают ребятам выйти за рамки школьной программы, узнать больше о законотворческой работе., помимо полученных на уроках знаний.

"Интерес ребят к политической жизни, к диалогу - это важный, самый главный итог встречи. Сегодня, я уверен, многие из них задумались о том, насколько хорошо они знают Конституцию нашей страны, свои права и обязанности. 30-летие Конституции - дата исторически значимая для каждого россиянина, а особенно - для нашего подрастающего поколения. Ребята должны четко знать со школьной скамьи, какими правами они обладают и какие у них есть  обязанности. Это очень поможет им в жизни, какую бы профессию они не выбрали", - поделился впечатлениями от встречи Геннадий Котельников.

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