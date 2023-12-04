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Государство и Бизнес Экономическая политика

Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития стала доступна самозанятым

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У самозанятых Самарской области появилась возможность усилить продвижение своих товаров и услуг в социальной сети. Теперь они смогут удвоить свой бюджет.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Воспользоваться программой и удвоить рекламный бюджет на продвижение товаров и услуг на платформе смогут индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также самозанятые.

Акция стартовала в конце ноября и сейчас доступна предпринимателям, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе "VK Реклама" или делали это более полугода назад.

"Продвижение товаров или услуг - одна из стратегических задач любого бизнеса: от этого напрямую зависит прибыльность и успешность проекта. Поэтому Минэкономразвития совместно с VK решили расширить условия партнерской программы. Теперь и самозанятые могут найти новых клиентов, получить заказы, увеличить выручку, сэкономив на запуске рекламных кампаний", - отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Для этого им необходимо обратиться в любой из центров "Мой бизнес" Самарской области до 30 апреля 2024 года включительно, активировать специальный купон и внести на счет личного кабинета любую сумму от 500 до 10000 рублей, после чего сумма удвоится.

Кроме того, можно оставить заявку по ссылке и в течение пары рабочих дней получить звонок от консультанта центра "Мой бизнес", который проверит соответствие условиям акции и направит купон.

"Самарская область вошла в число регионов с наибольшим количеством заявок от бизнеса по партнерской программе Минэкономразвития и платформы VK, - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - У нас сформировано активное предпринимательское сообщество, которое для развития бизнеса привлекает все действующие инструменты поддержки. Новые условия программы предоставляют самозанятым гражданам новые возможности. Это позволит им значительно усилить продвижение своих товаров и услуг".

В рамках программы предприниматели могут не только удвоить бюджет на продвижение, но и получить знания о том, как развивать свое дело в Интернете. На федеральной странице "Мой бизнес" сети "ВКонтакте" эксперты Минэкономразвития проводят обучающие вебинары, где делятся опытом и лучшими практиками по работе с цифровыми инструментами.

В региональном центре "Мой бизнес" Самарской области (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) регулярно проводятся обучающие программы и семинары, посвященные самым разным аспектам предпринимательской деятельности. В их числе - маркировка рекламы, продвижение продукции и др.

Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом РФ. Оператор партнерской программы - Национальное агентство развития предпринимательства "Мой бизнес - мои возможности" (Ассоциация "Мой бизнес").

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