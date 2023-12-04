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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" назвал лучшие обслуживающие организации региона

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги акции "Лучшая жилищная организация" в Самарской области. В число ее победителей вошли 10 товариществ собственников жилья из Самары и Тольятти.

Напомним, что акция "Лучшая жилищная организация" проходит в Самарской области с 2019 года. Комиссия из числа экспертов энергокомпании оценивает конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда.

"В этом году заявки на участие прислали 103 управляющие компании и ТСЖ. После оценки нашими экспертами были определены 10 лучших обслуживающих организаций, которые получат от энергокомпании сертификат на установку парковых качелей", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Список победителей акции "Лучшая жилищная организация" 2023 года:

  • ТСЖ "Кулибина, 6 "А"
  • ТСН "Революционная 34"
  • ТСЖ "Ладья 51"
  • ТСЖ 35-Э
  • ТСЖ "Комфорт"
  • ТСЖ 17-В2
  • ТСН "Космонавтов 3б"
  • ЖСК-13
  • ТСЖ "Советский-13"
  • ТСН "Гагарина-21"

Следить за акциями "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru/promo/.

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