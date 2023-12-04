"ЭнергосбыТ Плюс" назвал лучшие обслуживающие организации региона

АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги акции "Лучшая жилищная организация" в Самарской области. В число ее победителей вошли 10 товариществ собственников жилья из Самары и Тольятти.

Напомним, что акция "Лучшая жилищная организация" проходит в Самарской области с 2019 года. Комиссия из числа экспертов энергокомпании оценивает конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда.

"В этом году заявки на участие прислали 103 управляющие компании и ТСЖ. После оценки нашими экспертами были определены 10 лучших обслуживающих организаций, которые получат от энергокомпании сертификат на установку парковых качелей", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Список победителей акции "Лучшая жилищная организация" 2023 года:

ТСЖ "Кулибина, 6 "А"

ТСН "Революционная 34"

ТСЖ "Ладья 51"

ТСЖ 35-Э

ТСЖ "Комфорт"

ТСЖ 17-В2

ТСН "Космонавтов 3б"

ЖСК-13

ТСЖ "Советский-13"

ТСН "Гагарина-21"

Следить за акциями "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru/promo/.