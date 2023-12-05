На ул. Ленинградской в Самаре установят 16-метровую елку

Одну из знаковых улиц исторического центра Самары — Ленинградскую преображают к новогодним и рождественским праздникам. За минувшие выходные на самарском "Арбате" разместили несколько арок с шарами и подсветкой. В понедельник, 4 декабря, сотрудники МП "Самарагорсвет" начали монтаж светодинамической елки, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
Как и в прошлом году, новогоднее "дерево" украсит участок в границах улиц Куйбышева и Фрунзе.
"За предыдущие периоды эксплуатации не возникало необходимости в ремонте елочных элементов, которые с сегодняшнего дня доставляем на пешеходную улицу Ленинградскую. Работы стартовали с установки фундаментной части с бетонными пригрузами, что обеспечит надежность, устойчивость конструкции. Ее высота в готовом виде будет составлять 16 метров. Каждая ветка была изначально оснащена светодинамической гирляндой. После комплексных монтажных работ визуально будет создан эффект свечения игл, — пояснил главный инженер МП "Самарагорсвет" Владимир Разумный. — Кроме елки и иллюминационных фигур, чуть позже приступим к монтажу украшения "Звездное небо". Чтобы задекорировать территорию подвесными конструкциями с гирляндами, предусмотрены металлические фермы".
В полном объеме МП "Самарагорсвет" планирует нарядить территории до 20 декабря. Для этого продолжают трудиться 10 бригад. Также несет дежурство аварийная служба, чтобы при необходимости оперативно принять меры — восстановить работоспособность тех или иных элементов праздничного светового убранства.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!