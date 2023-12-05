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ЖКХ и благоустройство Общество

На ул. Ленинградской в Самаре установят 16-метровую елку

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одну из знаковых улиц исторического центра Самары — Ленинградскую преображают к новогодним и рождественским праздникам. За минувшие выходные на самарском "Арбате" разместили несколько арок с шарами и подсветкой. В понедельник, 4 декабря, сотрудники МП "Самарагорсвет" начали монтаж светодинамической елки, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Как и в прошлом году, новогоднее "дерево" украсит участок в границах улиц Куйбышева и Фрунзе.

"За предыдущие периоды эксплуатации не возникало необходимости в ремонте елочных элементов, которые с сегодняшнего дня доставляем на пешеходную улицу Ленинградскую. Работы стартовали с установки фундаментной части с бетонными пригрузами, что обеспечит надежность, устойчивость конструкции. Ее высота в готовом виде будет составлять 16 метров. Каждая ветка была изначально оснащена светодинамической гирляндой. После комплексных монтажных работ визуально будет создан эффект свечения игл, — пояснил главный инженер МП "Самарагорсвет" Владимир Разумный. — Кроме елки и иллюминационных фигур, чуть позже приступим к монтажу украшения "Звездное небо". Чтобы задекорировать территорию подвесными конструкциями с гирляндами, предусмотрены металлические фермы".

В полном объеме МП "Самарагорсвет" планирует нарядить территории до 20 декабря. Для этого продолжают трудиться 10 бригад. Также несет дежурство аварийная служба, чтобы при необходимости оперативно принять меры — восстановить работоспособность тех или иных элементов праздничного светового убранства.

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