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Преступления Происшествия

Сотрудника железной дороги из Сызрани обвиняют в краже топлива

СЫЗРАНЬ. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский транспортный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу сотрудника Сызранской дистанции пути. Ему вменяют две кражи.

По версии следствия, в марте и сентябре 2023 г. водитель транспортной организации использовал служебную топливную карту для заправки двух частных грузовиков на 600 л дизтоплива. За это он получил 27 тыс. рублей. При этом дистанции пути был причинен ущерб более 28 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Мировой суд Сызранского района Самарской области.

В отношении водителей грузовиков ведут проверку по ч. 1 ст. 175 УК РФ ("Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем").

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