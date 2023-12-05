Сотрудника железной дороги из Сызрани обвиняют в краже топлива

Сызранский транспортный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу сотрудника Сызранской дистанции пути. Ему вменяют две кражи.
По версии следствия, в марте и сентябре 2023 г. водитель транспортной организации использовал служебную топливную карту для заправки двух частных грузовиков на 600 л дизтоплива. За это он получил 27 тыс. рублей. При этом дистанции пути был причинен ущерб более 28 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в Мировой суд Сызранского района Самарской области.
В отношении водителей грузовиков ведут проверку по ч. 1 ст. 175 УК РФ ("Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.