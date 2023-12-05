АвтоВАЗ намерен запустить производство автомобилей в Иране

Три необходимые составляющие для успешного запуска бизнеса АвтоВАЗа в Иране найдены, пишет ria.ru со ссылкой на начальника отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках компании АвтоВАЗ Андрея Владимирцева.
Напомним, что Иран предложил тольяттинскому автозаводу совместное производство автомобилей. Автогигант изучал предложение.
"Мы сейчас готовы предоставлять тот модельный ряд, который <…> соответствует и ожиданиям клиента, и требованиям рынка. Рынок Ирана готов и хочет покупать и обслуживать наши автомобили, то есть здесь есть наш клиент, его много, и рынок большой и очень интересный. И вообще Иран для экспорта Lada является очень приоритетным, очень важным рынком, — сказал Владимирцев. — Мы нашли третью необходимую составляющую для успешного запуска бизнеса — это надежного партнера здесь".
Речь идет о компании Nika Motor, являющейся полноценным представителем бренда Lada в Иране. Компания будет заниматься организацией дистрибуции, дилерских центров по обслуживанию и ремонту автомобилей и предоставлением гарантии для всего модельного ряда Lada.
По словам Владимирцева, решение вопросов с техническим регламентом и сертификацией находятся в процессе, однако на рынке в скором времени будут представлены автомобили Vesta, Granta и Niva Travel. Он подчеркнул, что автомобиль Niva Travel не имеет конкурентов, очень ожидаем в мире, и иранский рынок будет для АвтоВАЗа одним из первых, где будет представлен этот автомобиль.
Владимирцев отметил, что начиная с собранных автомобилей, компания планирует на следующем этапе перейти к сборке машин в самом Иране. По его утверждению, богатый опыт экспорта АвтоВАЗа показывает, что партнерские программы работают эффективнее, чем создание совместной компании: "Гораздо более эффективно, когда мы находим здесь уже организованное производство, отдаем наше качество, обучаем персонал, устанавливаем стандарты качества и следим дальше за их исполнением".
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы