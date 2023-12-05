АвтоВАЗ намерен запустить производство автомобилей в Иране

Три необходимые составляющие для успешного запуска бизнеса АвтоВАЗа в Иране найдены, пишет ria.ru со ссылкой на начальника отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках компании АвтоВАЗ Андрея Владимирцева.

Напомним, что Иран предложил тольяттинскому автозаводу совместное производство автомобилей. Автогигант изучал предложение.

"Мы сейчас готовы предоставлять тот модельный ряд, который <…> соответствует и ожиданиям клиента, и требованиям рынка. Рынок Ирана готов и хочет покупать и обслуживать наши автомобили, то есть здесь есть наш клиент, его много, и рынок большой и очень интересный. И вообще Иран для экспорта Lada является очень приоритетным, очень важным рынком, — сказал Владимирцев. — Мы нашли третью необходимую составляющую для успешного запуска бизнеса — это надежного партнера здесь".

Речь идет о компании Nika Motor, являющейся полноценным представителем бренда Lada в Иране. Компания будет заниматься организацией дистрибуции, дилерских центров по обслуживанию и ремонту автомобилей и предоставлением гарантии для всего модельного ряда Lada.

По словам Владимирцева, решение вопросов с техническим регламентом и сертификацией находятся в процессе, однако на рынке в скором времени будут представлены автомобили Vesta, Granta и Niva Travel. Он подчеркнул, что автомобиль Niva Travel не имеет конкурентов, очень ожидаем в мире, и иранский рынок будет для АвтоВАЗа одним из первых, где будет представлен этот автомобиль.

Владимирцев отметил, что начиная с собранных автомобилей, компания планирует на следующем этапе перейти к сборке машин в самом Иране. По его утверждению, богатый опыт экспорта АвтоВАЗа показывает, что партнерские программы работают эффективнее, чем создание совместной компании: "Гораздо более эффективно, когда мы находим здесь уже организованное производство, отдаем наше качество, обучаем персонал, устанавливаем стандарты качества и следим дальше за их исполнением".