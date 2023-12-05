В микрорайоне Шлюзовой Тольятти открыта первая площадка для выгула собак

В эко-парке Шлюзовой, который был создан по проекту местных жителей и открыт в 2022 году при поддержке областного правительства и нацпроекта "Жилье и городская среда", появилось место для прогулок и дрессировки собак. Это стало возможном благодаря инициативе жителей и поддержке администрации города.
Автором идеи создания площадки стала местная жительница Дарья Аверина. Для Даши строительство площадки стало исполнением мечты. Ей всего 12 лет, но она уже решила стать кинологом, поэтому площадку будет использовать для отработки профессиональных навыков в компании своего питомца по кличке Морти.
"Даша написала мне в сети "ВКонтакте" в начале года и предложила идею проекта. Уже через неделю прислала первые эскизы, а затем сама нашла место под строительство площадки в парке, - вспоминает общественный куратор Эко-Парка Шлюзовой, председатель совета ТОС №8 Комсомольского района г.о. Тольятти Вячеслав Рябцов. - Мы не смогли остаться равнодушными к такому рвению. С командой подготовили проект площадки, подали на разные конкурсы. В итоге нас поддержало Российское движение детей и молодежи "Движение Первых", наш проект "Шлюзовой Культурный - место Первых" победил, и нам выделили грант на реализацию нашей идеи".
Проект нашел поддержку и в администрации города Тольятти и был включен в рамки федерального проекта "5 шагов для городов", который инициировала государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Так началось строительство нового объекта в Эко-Парке Шлюзовой под названием "Пес культурный".
Площадка уже пользуется спросом. Дважды в неделю на ней будут проходить занятия с кинологом для тех, кто хочет, чтобы их питомцы становились культурнее.
Напомним, эко-парк Шлюзовой - уникальное общественное пространство, созданное по проекту местных жителей, которые долгие годы мечтали преобразить местный парк. Благодаря реализации национального проекта в парке проложили дорожки из мягкой крошки, установили три детские площадки, спортивные зоны и скамейки для тихого отдыха. Более того, было проведено электричество и установлена инновационная система видеонаблюдения с искусственным интеллектом.
В августе 2022 года эко-парк Шлюзовой посещал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который отметил, что в микрорайоне Шлюзовой живут активные и неравнодушные люди, готовые не только участвовать в создании проектов, но и реализовывать их на родной земле.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.