В микрорайоне Шлюзовой Тольятти открыта первая площадка для выгула собак

В эко-парке Шлюзовой, который был создан по проекту местных жителей и открыт в 2022 году при поддержке областного правительства и нацпроекта "Жилье и городская среда", появилось место для прогулок и дрессировки собак. Это стало возможном благодаря инициативе жителей и поддержке администрации города.

Автором идеи создания площадки стала местная жительница Дарья Аверина. Для Даши строительство площадки стало исполнением мечты. Ей всего 12 лет, но она уже решила стать кинологом, поэтому площадку будет использовать для отработки профессиональных навыков в компании своего питомца по кличке Морти.

"Даша написала мне в сети "ВКонтакте" в начале года и предложила идею проекта. Уже через неделю прислала первые эскизы, а затем сама нашла место под строительство площадки в парке, - вспоминает общественный куратор Эко-Парка Шлюзовой, председатель совета ТОС №8 Комсомольского района г.о. Тольятти Вячеслав Рябцов. - Мы не смогли остаться равнодушными к такому рвению. С командой подготовили проект площадки, подали на разные конкурсы. В итоге нас поддержало Российское движение детей и молодежи "Движение Первых", наш проект "Шлюзовой Культурный - место Первых" победил, и нам выделили грант на реализацию нашей идеи".

Проект нашел поддержку и в администрации города Тольятти и был включен в рамки федерального проекта "5 шагов для городов", который инициировала государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Так началось строительство нового объекта в Эко-Парке Шлюзовой под названием "Пес культурный".

Площадка уже пользуется спросом. Дважды в неделю на ней будут проходить занятия с кинологом для тех, кто хочет, чтобы их питомцы становились культурнее.

Напомним, эко-парк Шлюзовой - уникальное общественное пространство, созданное по проекту местных жителей, которые долгие годы мечтали преобразить местный парк. Благодаря реализации национального проекта в парке проложили дорожки из мягкой крошки, установили три детские площадки, спортивные зоны и скамейки для тихого отдыха. Более того, было проведено электричество и установлена инновационная система видеонаблюдения с искусственным интеллектом.

В августе 2022 года эко-парк Шлюзовой посещал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который отметил, что в микрорайоне Шлюзовой живут активные и неравнодушные люди, готовые не только участвовать в создании проектов, но и реализовывать их на родной земле.