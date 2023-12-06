В Самарской области вынесли приговор организаторам слежки

Служители Фемиды вынесли приговор двум жителям Самарской области по фамилиям Агапов и Рыбин. Им предъявили редкие обвинения — по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 137 УК РФ (покушение на нарушение неприкосновенности частной жизни).

По версии следствия, еще в 2022 году мужчины обзавелись двумя GPS-трекерами. Дальше устройства переделали. Как позже установили сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области, с тех пор устройства могли получать и сохранять данные, которые относились уже к личным, коммерческим и прочим тайнам. В январе этого года техническое средство установили на автомобиле другого мужчины. Разумеется, тайно от него. Впрочем, добыть какие-либо данные организаторам слежки не удалось — их сразу "повязали" правоохранители.

Уголовное дело в конце сентября этого года начал рассматривать Жигулевский городской суд. Недавно судья Алексей Сычев вынес решение: семь месяцев ограничения свободы. Впрочем, история еще не окончена.

Устройства для слежки передавал мужчинам другой местный житель. И вот он сейчас находится в розыске. Уголовное дела в отношении этого подозреваемого выделили в отдельное производство.

Интересно, что ранее в Самарской области суд выносил приговор владельцу интернет-магазина "шпионских устройств". За торговлю ручками с диктофонами, электронными часами со скрытой камерой и прочим "необычным" товаром мужчину приговорили к ограничению свободы.