Алиментщика-должника из Самары заподозрили в попытке подкупить пристава

В Самаре задержали должника по алиментам по подозрению в попытке подкупить пристава. Об этом сообщает региональное УФССП.

По данным ведомства, к сотруднику ФССП обратился 40-летний мужчина и попросил за вознаграждение "решить вопрос" со взысканием с него алиментов. Должник посчитал, что взятка избавит его от ограничительных мер. Однако пристав не согласился и сообщил руководству о случившемся.

В итоге с помощью оперативного эксперимента мужчину "поймали за руку". По факту инцидента ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.