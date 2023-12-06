Алиментщика-должника из Самары заподозрили в попытке подкупить пристава

В Самаре задержали должника по алиментам по подозрению в попытке подкупить пристава. Об этом сообщает региональное УФССП.
По данным ведомства, к сотруднику ФССП обратился 40-летний мужчина и попросил за вознаграждение "решить вопрос" со взысканием с него алиментов. Должник посчитал, что взятка избавит его от ограничительных мер. Однако пристав не согласился и сообщил руководству о случившемся.
В итоге с помощью оперативного эксперимента мужчину "поймали за руку". По факту инцидента ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.