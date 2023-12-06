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Экология Общество

"ЭкоВоз" отметили на всероссийской "Зеленой премии"

ТОЛЬЯТТИ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 декабря, Российский экологический оператор назвал лауреатов "Зеленой премии" — всероссийского конкурса, направленного на формирование цивилизованной системы обращения с отходами.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Заявки по семи главным номинациям конкурса поступили со всех уголков страны. Участники — коммерческие организации, государственные структуры и обычные граждане, неравнодушные к вопросам защиты окружающей среды — слали со всех регионов России. Всего зарегистрировано почти 4000 заявок. Ведущими премии стали олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и актриса театра и кино, телеведущая Юлия Зимина.

Самарскую область отметили в рамках этой престижной премии. Так, жюри конкурса, куда вошли первый зампредседателя комитета госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, известный путешественник и писатель Федор Конюхов, вице-президент ПАО Сбербанк Михаил Чачин и многие другие известные и уважаемые люди страны, выделило проект ГК "ЭкоВоз" "Экомобиль". Он стал одним из лучших в номинации "Инициативы отраслевых компаний. Номинация для просветительских проектов региональных операторов, утилизаторов, переработчиков и иных специализированных компаний в отрасли обращения с ТКО".

Проект "Экомобиль" был запущен в 2016 году. Это мобильный пункт бесплатного приема вторичного сырья и опасных отходов. Его основная задача — забирать у людей раздельно собранные отходы. Например, картон, бумагу, пэт-бутылки и многое другое. После этого сырье отправляется на мусороперерабатывающий комплекс "ЭкоРесурсПоволжье", который также входит в ГК "ЭкоВоз". Там мусор превращается во вторичный продукт, который используют для изготовления различных вещей.

Награду из рук заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Тетенькина принимала директор по социальным проектам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова. "Нам очень приятно, что наши просветительские экологические проекты, направленные на внедрение раздельного сбора отходов и его вторичного использования, отмечают на таком высоком уровне, — поблагодарила она. — Мы уже получали награду от Совета Федерации, сейчас отмечены премией "РЭО". Это признание вдохновляет нас на новые свершения, новые идеи и проекты, которые принесут пользу людям и природе".

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