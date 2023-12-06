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Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета приглашает на новогодний театрализованный концерт "Ах, Оффенбах!"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представление пройдет в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича 22, 23, 24, 27, 28 и 29 декабря (6+).

Основоположник жанра оперетты, блестящий фельетонист, один из величайших сатириков в истории музыки, автор "того самого" канкана — все это Жак Оффенбах!

Оперетты Оффенбаха, остроумные и жизнерадостные, наполненные красочной музыкой, до сих пор не теряют своей популярности. Среди его самых известных произведений — "Орфей в аду", "Прекрасная Елена", "Перикола", "Муж за дверью" и другие.

Театрализованный концерт "Ах, Оффенбах" станет прекрасным новогодним подарком для зрителей. В программе прозвучат самые известные арии и дуэты из оперетт композитора в исполнении солистов театра.

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