Самарский академический театр оперы и балета приглашает на новогодний театрализованный концерт "Ах, Оффенбах!"

Представление пройдет в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича 22, 23, 24, 27, 28 и 29 декабря (6+).
Основоположник жанра оперетты, блестящий фельетонист, один из величайших сатириков в истории музыки, автор "того самого" канкана — все это Жак Оффенбах!
Оперетты Оффенбаха, остроумные и жизнерадостные, наполненные красочной музыкой, до сих пор не теряют своей популярности. Среди его самых известных произведений — "Орфей в аду", "Прекрасная Елена", "Перикола", "Муж за дверью" и другие.
Театрализованный концерт "Ах, Оффенбах" станет прекрасным новогодним подарком для зрителей. В программе прозвучат самые известные арии и дуэты из оперетт композитора в исполнении солистов театра.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.