"ЭкоВоз" приглашает принять участие в конкурсе "Эконаряд для елки"

Скоро Новый год, пора елок и подарков. В преддверии любимой поры всей детворы был запущен конкурс новогодних игрушек из вторсырья от ГК "ЭкоВоз" и ТЦ "Акварель".

Для участия вам нужно:

сделать игрушку из вторсырья (крышки, пластиковые бутылки, батарейки и т. п.);

размеры игрушки должны быть не более, чем 15 см в высоту и 10 см в ширину; обязательно должен быть подвес для крепления на елку;

принести игрушку на пост охраны ТЦ до 10 декабря, обязательно оставить бирку с именем. Пост охраны ТЦ находится в конце коридора напротив отдела Famila.

Каждый участник может представить только одну елочную игрушку. Возраст участников: от 3 до 14 лет.

Администрация ТЦ "Акварель" и компания "ЭкоВоз" нарядят елку экологичными игрушками и подарят всем участникам памятные подарки.