В мэрии Самары сдвинули сроки строительства дороги в микрорайоне "Орловский"

Мэрия Самары планирует внести изменения в муниципальную программу по сохранению и развитию дорог, рассчитанную на 2022–2026 годы. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городской администрации.

Изменения, в частности, касаются объемов финансирования программы: по обновленным данным оно составит 8,22 млрд рублей до 2026 года против ранее предполагаемых 5,11 млрд рублей. Так, на 2022 год в итоге было выделено 2,19 млрд рублей вместо запланированных 2,18 млрд., а на 2023 год — 2,99 млрд (включая 1,01 млрд рублей в рамках нацпроекта "БКАД") вместо 1,24 млрд рублей, запланированных годом ранее.

Обновленные суммы финансирования на оставшиеся годы: 2,31 млрд рублей в 2024 году, 295 и 415 млн рублей — в 2025–2026 годах, соответственно (против ранее предполагаемых 1,13 млрд на 2024 год, 372,6 и 172,9 млн рублей на 2025–2026 гг).

Несмотря на общую увеличенную сумму финансирования, некоторые проекты в мэрии "отодвинули". Так, строительство дороги и проездов в микрорайоне "Орловский" протяженностью 1200 метров, ранее планирующееся на 2025 год (предполагалось выделить 227 млн рублей), перенесли на 2026 год с суммой в 238,9 млн рублей.

Реконструкция северо-восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда, которая должна была начаться в 2023 году (выделялось 8,2 млн рублей), вовсе "вылетела" из проектного плана мероприятий до 2026 года.

Напомним, в 2020 году департамент градостроительства Самары планировал найти подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции обозначенного участка Северо-Восточной магистрали. В феврале текущего года отмечалось, что проект будет скорректирован.