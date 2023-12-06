В мэрии Самары сдвинули сроки строительства дороги в микрорайоне "Орловский"

Мэрия Самары планирует внести изменения в муниципальную программу по сохранению и развитию дорог, рассчитанную на 2022–2026 годы. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городской администрации.
Изменения, в частности, касаются объемов финансирования программы: по обновленным данным оно составит 8,22 млрд рублей до 2026 года против ранее предполагаемых 5,11 млрд рублей. Так, на 2022 год в итоге было выделено 2,19 млрд рублей вместо запланированных 2,18 млрд., а на 2023 год — 2,99 млрд (включая 1,01 млрд рублей в рамках нацпроекта "БКАД") вместо 1,24 млрд рублей, запланированных годом ранее.
Обновленные суммы финансирования на оставшиеся годы: 2,31 млрд рублей в 2024 году, 295 и 415 млн рублей — в 2025–2026 годах, соответственно (против ранее предполагаемых 1,13 млрд на 2024 год, 372,6 и 172,9 млн рублей на 2025–2026 гг).
Несмотря на общую увеличенную сумму финансирования, некоторые проекты в мэрии "отодвинули". Так, строительство дороги и проездов в микрорайоне "Орловский" протяженностью 1200 метров, ранее планирующееся на 2025 год (предполагалось выделить 227 млн рублей), перенесли на 2026 год с суммой в 238,9 млн рублей.
Реконструкция северо-восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда, которая должна была начаться в 2023 году (выделялось 8,2 млн рублей), вовсе "вылетела" из проектного плана мероприятий до 2026 года.
Напомним, в 2020 году департамент градостроительства Самары планировал найти подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции обозначенного участка Северо-Восточной магистрали. В феврале текущего года отмечалось, что проект будет скорректирован.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?