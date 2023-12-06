Самарские студенты стали обладателями именных стипендий от Россельхозбанка

Шестеро студентов Самарского государственного аграрного университета вошли в масштабную программу РСХБ по финансовой поддержке более чем 400 студентов агровузов в 49 регионах на 2023/2024 учебный год.

Решением экспертного совета обладателями стипендии стали: Киселева Наталья ("Агрономия"), Зуйкова Анастасия ("Агрономия"), Дик Иван ("Агроинженерия"), Соснина Ангелина ("Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"), Орлов Матвей ("Биологические науки"), Кузьминых Алексей ("Лесное дело").

"Я искренне благодарен Россельхозбанку за возможность быть выбранным в качестве одного из победителей стипендиальной программы. Это невероятно значимое признание моих научных исследований в области биологии, физиологии и сельского хозяйства.

Получение этой стипендии позволит мне дальше развивать мою научную карьеру и продолжить исследования, которые имеют важное значение для сельского хозяйства и экологии.

Эта стипендия будет не только финансовой поддержкой, но и мощным стимулом для меня. Я обязуюсь использовать этот важный ресурс для проведения качественных научных исследований и достижения новых результатов. Моя цель — не только внести вклад в развитие биологической науки, но и применить полученные знания и открытия для решения реальных проблем в сельскохозяйственной отрасли" — отметил Орлов Матвей.

В 2023–2024 году более 400 студентов из 49 регионов России смогут получать стипендии от РСХБ в размере 15 тыс. рублей (для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры) и 20 тыс. рублей для аспирантов. Ежегодно критериями отбора являются высокие показатели успеваемости в учёбе, а также наличие других достижений, таких как научные публикации и работы, участие в научно-исследовательской деятельности, призовые места в олимпиадах, конкурсах и пр.

"Стипендия Россельхозбанка — важный путь поддержки талантливых студентов аграрных специальностей. Мы гордимся, что среди наших студентов оказались шестеро молодых ученых, достойных поддержки профильного банка АПК. Это признание стремления к знаниям, упорства, интеллектуальных способностей, дисциплины и энтузиазма молодого поколения.

РСХБ является одним из ключевых партнеров нашего университета. Это сотрудничество помогает предоставить студентам дополнительные возможности каждому проявить себя еще в студенческие годы и достичь высоких результатов, которые станут в дальнейшем серьезным стартом для построения успешной карьеры в сельскохозяйственной отрасли. Мы благодарны Россельхозбанку за поддержку выдающихся студентов, которые будут строить карьеру в АПК", — отметил ректор Самарского государственного аграрного университета Сергей Машков.

Помимо материальной поддержки банк оказывает студентам содействие в будущем трудоустройстве. Например, просветительский проект "Агролидеры России" отбирает лучшие стартап-идеи молодых специалистов и организует для них стажировки на крупнейших агропредприятиях страны.

Для трудоустройства в сфере АПК в 2022 году РСХБ запустил платформу "Я в Агро", которая предназначена для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Подобрать вакансии поможет фильтр по региону и населённому пункту, зарплате, опыту и т. д. Кроме того, "Я в Агро" предоставляет информацию о стажировках и сезонных подработках на крупнейших агропредприятиях России с возможностью начать карьеру в сельском хозяйстве.

"Россельхозбанк заинтересован в развитии и поддержке молодёжи. Совместно с Самарским государственным аграрным университетом мы реализуем образовательные программы и проекты, направленные на поддержку талантливых студентов. Рассчитываем, что стипендиальная программа Россельхозбанка будет способствовать достижению высоких академических и исследовательских результатов студентов", отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.