В публичной библиотеке прошла встреча, посвященная сотрудничеству Самары и Узбекистана

В среду, 6 декабря, в Самарской публичной библиотеке прошла творческая встреча "Самара на Великом Шелковом пути. Узбекистан". Она приурочена к годовщине подписания соглашения между Самарской областью и Наманганской областью республики Узбекистан.

В зале библиотеки посетителей встречала экспозиция: здесь представлены традиционный узбекский костюм (чапан — стеганый халат, несколько видов тюбетеек — головных уборов, тюрбаны), открытки и книги.

"Салам алейкум!" — поприветствовала гостей по мусульманским традициям Фарида Ибрагимова — член социально-культурного центра "Озарение", педагог родом из Хорезмской области Узбекистана.

С 2006 году Самарканд, второй по величине город Узбекистана, и Самара стали партнерами и побратимами. На базе Самарского института культуры в 2016 году впервые прошли "Дни Самарканда" — это цикл мероприятий, погружающий в культуру Узбекистана и образовательные практики двух городов. А в 2018 г. Самару посетила делегация Самаркандского государственного университета. Итогом встречи стало пять соглашений, благодаря которым студенты СГИК имеют возможность проходить учебную практику в Узбекистане и работать с культурными памятниками напрямую.

Владимир Ионесов, профессор кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения СГИК презентовал книгу "Самарканд. Образ города в пространстве межкультурной коммуникации".

"Встреча с другой культурой всегда рождает новые смыслы. Самарканд, с одной стороны, очень далеко, а с другой — совсем близко. Мы пытаемся сделать побратимство Самары и Самарканда ощутимым, чтобы люди общались, обменивались знаниями и ценностями, жили одной культурной жизнью. Выпустили также англоязычную версию книги, чтобы акцентировать внимание на том, как много значит Самарканд для мирового сообщества", — поделился Владимир Ионесов.

В качестве гостя на встречу пригласили Галину Маслову, самарского поэта и композитора, автора двух музыкальных альбомов, посвященных Самарканду: "В долине золотой" (2014), "Самара — Самарканд: признание в любви" (2016). Она рассказала, как узбекский город вдохновил ее на творчество и исполнила несколько песен под гитару.

В завершение встречи организаторы угостили всех традиционными лепешками из тандыра и пригласили на фотосессию в национальных костюмах.