В публичной библиотеке прошла встреча, посвященная сотрудничеству Самары и Узбекистана

В среду, 6 декабря, в Самарской публичной библиотеке прошла творческая встреча "Самара на Великом Шелковом пути. Узбекистан". Она приурочена к годовщине подписания соглашения между Самарской областью и Наманганской областью республики Узбекистан.
В зале библиотеки посетителей встречала экспозиция: здесь представлены традиционный узбекский костюм (чапан — стеганый халат, несколько видов тюбетеек — головных уборов, тюрбаны), открытки и книги.
"Салам алейкум!" — поприветствовала гостей по мусульманским традициям Фарида Ибрагимова — член социально-культурного центра "Озарение", педагог родом из Хорезмской области Узбекистана.
С 2006 году Самарканд, второй по величине город Узбекистана, и Самара стали партнерами и побратимами. На базе Самарского института культуры в 2016 году впервые прошли "Дни Самарканда" — это цикл мероприятий, погружающий в культуру Узбекистана и образовательные практики двух городов. А в 2018 г. Самару посетила делегация Самаркандского государственного университета. Итогом встречи стало пять соглашений, благодаря которым студенты СГИК имеют возможность проходить учебную практику в Узбекистане и работать с культурными памятниками напрямую.
Владимир Ионесов, профессор кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения СГИК презентовал книгу "Самарканд. Образ города в пространстве межкультурной коммуникации".
"Встреча с другой культурой всегда рождает новые смыслы. Самарканд, с одной стороны, очень далеко, а с другой — совсем близко. Мы пытаемся сделать побратимство Самары и Самарканда ощутимым, чтобы люди общались, обменивались знаниями и ценностями, жили одной культурной жизнью. Выпустили также англоязычную версию книги, чтобы акцентировать внимание на том, как много значит Самарканд для мирового сообщества", — поделился Владимир Ионесов.
В качестве гостя на встречу пригласили Галину Маслову, самарского поэта и композитора, автора двух музыкальных альбомов, посвященных Самарканду: "В долине золотой" (2014), "Самара — Самарканд: признание в любви" (2016). Она рассказала, как узбекский город вдохновил ее на творчество и исполнила несколько песен под гитару.
В завершение встречи организаторы угостили всех традиционными лепешками из тандыра и пригласили на фотосессию в национальных костюмах.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.