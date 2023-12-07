В Ставропольском районе на ремонт дороги выделили полмиллиарда рублей

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Региональный минтранс объявил конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу общего пользования "Тольятти - Хрящевка" - Луначарский, расположенную в Ставропольском районе Самарской области.