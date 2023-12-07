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Более 5 тысяч вкладчиков стали победителями первого розыгрыша повышенной ставки по акции "24% в 2024-м" в банке "Открытие"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 декабря состоялся первый этап розыгрыша по акции "24% в 2024-м" среди вкладчиков банка "Открытие". Обладателями призовой повышенной ставки на весь срок действия депозита стали 5332 клиента.

Победители первого розыгрыша получили различные надбавки от 0,5 процентного пункта до максимальной ставки 24% годовых. Средняя сумма выигравшего вклада составила 670 тысяч рублей. 38% победителей оформили депозит на 3 месяца, 42% — на полгода, 20% — на 11 или 12 месяцев. Больше половины выигравших вкладчиков открыли депозит онлайн.

Все вкладчики, оформившее любой из трех депозитов банка "Открытие" — "Первый", "Хороший" или "Надежный" — до 31 декабря включительно, гарантированно получат прибавку к базовой ставке. Для 24 клиентов — главных победителей акции, доходность будет увеличена до 24% годовых. Еще 240 вкладчиков получат надбавку 6 процентных пунктов, 2,4 тысячи — 1 процентный пункт, 24 тысячи — 0,5 процентных пунктов. Для остальных клиентов повышение ставки составит 0,1 процентного пункта.

Базовая ставка по вкладам "Первый" и "Хороший" достигает 14,5%, по "Надежному" — 13,8% годовых.

Победители акции "24% в 2024-м" определяются с помощью генератора случайных чисел в ходе трех розыгрышей. Еще два розыгрыша состоятся 19 декабря 2023-го и 11 января 2024 года.

Для участия в акции достаточно оформить один из трех вкладов на любой срок на сумму до 3 млн рублей с получением процентов ежемесячно или в конце срока действия депозита.

Все вклады можно оформить онлайн в дистанционных каналах банка или в любом офисе "Открытия".

Подробнее узнать об условиях акции "24% в 2024-м" и подобрать наиболее подходящий вклад можно на сайте банка "Открытие".

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