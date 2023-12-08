В Сызрани столкнулись четыре автомобиля, один водитель попал в больницу

В четверг, 7 декабря, в Сызрани произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 15:20 21-летний водитель Chevrolet Cruze в районе дома № 2 по ул. Монастырской выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus под управлением 60-летнего мужчины и, Opel Vectra и Nissan Note.
В результате аварии в больницу попал водитель Ford.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!