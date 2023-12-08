В Чапаевске женщина попала под грузовой поезд

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В среду, 6 декабря, на ст. Чапаевск КбшЖД произошло ЧП с поездом. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.