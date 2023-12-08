В Чапаевске женщина попала под грузовой поезд

В среду, 6 декабря, на ст. Чапаевск КбшЖД произошло ЧП с поездом. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.
Около 6:45 грузовой поезд сбил местную жительницу, которая, по предварительным данным, перебегала пути перед приближающимся составом. Машинист экстренно затормозил, но столкновения не удалось избежать.
Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося следователи ведут проверку.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!