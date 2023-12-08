Точки опоры, рост и господдержка: в Самарской области дали старт форуму "Мой бизнес 63"

В четверг, 7 декабря в Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Точки опоры". Центральной темой форума этого года стал рост бизнеса с использованием всех имеющихся ресурсов. "Малый бизнес, который имеет гибкие возможности перестройки, переориентирования, может и должен стать драйвером развития нашей экономики", — отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

Событие, организованное благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", продлится до 11 декабря. Для участников подготовлена насыщенная программа с участием признанных экспертов в бизнесе, продвижении, продажах и рекламе, производительности труда и других сферах.

Центральным событием первого дня форума стала панельная дискуссия с предпринимателями и представителями органов исполнительной власти

"Точки опоры бизнеса". Участникам рассказали о мерах поддержки, которые действуют для начинающих и действующих предпринимателей, инвесторов в сфере туризма, технологического бизнеса и IT-компаний. Особый акцент был сделан на финансовых инструментах, вопросах подбора кадров, применении цифровых технологий в разных сферах деятельности.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об основных показателях развития сектора малого и среднего бизнеса. По ним Самарская область входит в десятку лучших регионов России.

По итогам 11 месяцев 2023 года в Самарской области насчитывается 128 925 субъектов МСП. Численность занятых в малом и среднем бизнесе за год увеличилась на 7% и сегодня составляет 690 тысяч человек. Увеличивается и денежный оборот предпринимателей: уже на середину 2023 года он составил 473,2 млрд рублей и увеличился на 9,7% к аналогичному периоду 2022 года.

"В эпоху изменений развивать выгодно все. С уходом многих иностранных компаний с традиционно занятых ими рынков ниши оказались свободными и, надо отдать должное, наш бизнес в эти ниши активно входит. Это и производство продуктов питания, и фармацевтика, и производство автомобилей и комплектующих, это беспилотные авиационные системы. И традиционно мы проводим такие форумы, посвященные малому и среднему предпринимательству, на которых рассказываем о новых возможностях для бизнеса, новых нишах и инструментах поддержки", — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов представил участникам форума меры поддержки туристических проектов: гранты, субсидии, льготное кредитование и др. "В последнее время мы видим, как предприниматели, которые возможно никогда не планировали связать свою жизнь с отраслью туризма, все чаще заходят в нее и открывают для себя новые направления бизнеса", — подчеркнул министр.

Большое внимание эксперты уделили цифровым инструментам и сервисам, которые сегодня помогают бизнесу в развитии и сокращают путь получения многих услуг и мер господдержки. Среди таких ресурсов — Цифровая платформа МСП РФ, созданная Корпорацией МСП и Минэкономразвития России.

"Авторизовавшись на этом ресурсе, предприниматели могут получить доступ ко всем мерам господдержки, как региональным, так и федеральным. Платформа, используя механизм проактивного подбора, сама предлагает меры, которые могут быть полезны для конкретного предприятия", — рассказал о возможностях сервиса заместитель руководителя дирекции международной деятельности Корпорации МСП Максим Астапенков.

В первый день участники форума вместе с федеральными экспертами также обсудили глобальные тренды в бизнесе, маркетинг будущего, эффективные цифровые инструменты.

"Очень рад, что нашу компанию пригласили на этот форум. В программе заявлено много полезных мероприятий, интересных спикеров, встретил много знакомых предпринимателей, с которыми приятно пообщаться, обсудить проблематику бизнеса, с чем каждый из нас сталкивается в своей работе, обменяться опытом и решениями", — отметил Дмитрий Винтер, директор по персоналу ГК "Росби" (г. Отрадный).

"Такое масштабное событие, которое собирает и представителей бизнеса, и крупных федеральных экспертов, которые вдохновляют, помогают и мотивируют вести свой бизнес — это очень круто! Это возможность познакомиться лично с теми, на кого ты подписан в социальных сетях, о ком читаешь в прессе, чтобы перенять их опыт", — подчеркнула Нина Ванина, основатель коммуникационного агентства "Канва".

Все желающие также смогли услышать реальные истории самарского бизнеса от известных предпринимателей региона. Они поделились идеями создания своих предприятий, рассказали о сложностях, вдохновении, запуске новых продуктов и работе с клиентами.

До 11 декабря можно присоединиться к участникам форума. Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно по ссылке: forum.mybiz63.ru. Организатором события выступает областное минэкономразвития. Генеральным информационным партнером форума является мультимедийный холдинг "Самарское областное вещательное агентство".