Мать из Тольятти будут судить за истязание двоих детей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинение 28-летней матери двоих детей. Женщине вменяют неисполнение родительских обязанностей, оставление в опасности, истязание детей и причинение тяжких травм.
Напомним, ночью 6 июля 2023 г. тольяттинка ушла из дома, оставив одних детей двух месяцев и трех лет. Они остались без воды и еды. В 19:00 в квартиру пришли полицейские. Здоровью детей был причинен тяжкий вред — их госпитализировали в истощенном состоянии.
Кроме того, выяснилось, что женщина била старшего ребенка, оказывала психическое насилие, а также лишила его возможности получить медицинскую помощь. Также дети в целом жили в антисанитарных условиях, не получали полноценный уход и питание.
Уголовное дело направили в Автозаводский районный суд Тольятти.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.