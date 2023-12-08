Мать из Тольятти будут судить за истязание двоих детей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинение 28-летней матери двоих детей. Женщине вменяют неисполнение родительских обязанностей, оставление в опасности, истязание детей и причинение тяжких травм.

Напомним, ночью 6 июля 2023 г. тольяттинка ушла из дома, оставив одних детей двух месяцев и трех лет. Они остались без воды и еды. В 19:00 в квартиру пришли полицейские. Здоровью детей был причинен тяжкий вред — их госпитализировали в истощенном состоянии.

Кроме того, выяснилось, что женщина била старшего ребенка, оказывала психическое насилие, а также лишила его возможности получить медицинскую помощь. Также дети в целом жили в антисанитарных условиях, не получали полноценный уход и питание.

Уголовное дело направили в Автозаводский районный суд Тольятти.