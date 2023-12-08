Автомобильный слет собрал в ТГУ более 1,5 тысяч человек

Полторы тысячи начинающих и молодых инженеров со всей Самарской области съехались в Тольяттинский государственный университет (ТГУ) на слет "Автомобильный профессиональный вызов". Они смогли прокачать имеющиеся и освоить новые инженерные навыки и знания, выиграть призы в конкурсных испытаниях, встретиться с потенциальными работодателями.

"Слет проводился по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и при поддержке президента России Владимира Путина, — рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. — Наш регион — один из ключевых центров российского автомобилестроения. Здесь же сконцентрировано большое количество предприятий — производителей автокомпонентов. Автомобилестроение сейчас является наиболее инновационно ориентированной отраслью промышленности. Сегодня в ней происходят процессы унификации, роботизации, автоматизации и повышение производительности, поэтому отрасль как никогда нуждается в высококвалифицированных кадрах".

С правильным выбором профессии участников слета поздравил ректор ТГУ Михаил Криштал.

"Вы живете в удивительное время, в такой переломный момент, когда возвращается ценность профессий, связанных с созданием реальных ценностей, осязаемых ценностей. Это и рабочие, и инженерные профессии, и профессии тех, кто создает новое — исследователи, разработчики, технологи, конструкторы, и те, кто все это интегрирует, — сказал Михаил Криштал. — Я уверен, что русская инженерная мысль всегда была и будет на высоте. В конце концов мегапроекты XX века до сих пор определяют прогресс и в России, и в мире".

Ректор ТГУ отметил, что автомобильная отрасль обеспечивает работой почти три миллиона человек и дает оборот свыше трех триллионов рублей. Ее системообразующим ядром в России является АО "АВТОВАЗ", который увязывает между собой полторы тысячи поставщиков и свыше 300 дилеров. Доля рынка АВТОВАЗа в России уже достигла 37% и продолжает расти.

Дальнейшее развитие АВТОВАЗа нуждается в инновационно мыслящих инженерах, и эта потребность предприятия привела его в число партнеров "Автомобильного профессионального вызова".

"АВТОВАЗ уделяет большое внимание работе с молодежью. Мы делаем все, чтобы простимулировать у детей и подростков интерес к инженерным специальностям, сотрудничаем с различными образовательными организациями и, конечно, с нашим опорным вузом ТГУ, — сказал директор Корпоративного университета группы АВТОВАЗ Олег Терехов. — Слету можно поставить оценку "отлично" за высокий уровень организации. Совсем скоро это юное пополнение вольется в коллективы предприятий автомобильной промышленности, в том числе и к нам, на АВТОВАЗ, где их с нетерпением ждут".

Главным событием программы "Автомобильного профессионального вызова" стали инженерные конкурсы. Победителей определяли по направлениям "Инженерный дизайн CAD", "Инженер-технолог машиностроения" и "Сварочные технологии" в четырех номинациях. В испытаниях принимали участие школьники, студенты ссузов и вузов, а также молодые специалисты промышленных предприятий со всей Самарской области. Призеры конкурсов получили призы и подарки от партнеров слета.

Так, Федор Постников, ученик тольяттинского лицея № 57 победил в направлении "Инженерный дизайн CAD" среди школьников.

"В 14 лет я пришел в "Жигулевскую долину" за дополнительным образованием и сразу понял, что хочу стать инженером-проектировщиком. Задание конкурса на слете — смоделировать по чертежу 3д-модель — в принципе не было сложным, чему-то меня даже в школе обучали, но мы были ограничены по времени, и я успел не все, — рассказал Федор. — К "Автомобильному профессиональному вызову" я готовился, даже освоил некоторые новые инструменты в программе КОМПАС-3D. В ТГУ я научился строить модели по чертежу фактически с нуля, раньше я такого не делал никогда".

В этом же направлении, но среди молодых специалистов победу одержал Данил Малыгин из ООО "Криста" (Тольятти).

"Я еще в детстве знал, что, став взрослым, буду работать в какой-то промышленной отрасли, у меня, видимо, технический склад ума. Сейчас я работаю в сфере автомобилестроения, но в соревнованиях подробного формата принял участие впервые, и здесь совершенно другой уровень. На этом конкурсе я открыл для себя новые возможности в программах, в которых мы работаем. Это полезный опыт", — отметил Данил Малыгин.

Список всех победителей и призеров здесь.

Кроме соревнований, участники слета смогли увидеть экспозицию моделей АО "АВТОВАЗ" на площади у главного корпуса ТГУ, побывать с экскурсиями в центре машиностроения ТГУ, музее АО "АВТОВАЗ", парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Также в университете были организованы тренинги, мастер-классы, технодебаты, викторины и другие познавательные активности на инженерные темы.

Организаторы планируют сделать "Автомобильный профессиональный вызов" ежегодным.

"Мы хотим расширить количество компетенций по конкурсам и вывести слет на всероссийский уровень, чтобы в нем смогли принять участие жители других регионов РФ", — рассказал директор института машиностроения ТГУ Александр Селиванов.

Организаторы слета — правительство Самарской области, министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Тольяттинский госуниверситет. Партнеры форума — АО "АВТОВАЗ", АО "АСКОН", ФГУП "НАМИ", технопарк "Жигулевская долина", Средневолжский сертификационно-диагностический центр "Дельта".