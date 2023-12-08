В Самарской области определили обладателей Национальной премии "Бизнес-успех"

В четверг, 7 декабря, на площадке регионального форума "Мой бизнес 63. Точки опоры" состоялся региональный этап Национальной премии "Бизнес-успех". Победителей определили из 25 финалистов — предпринимателей с проектами в сфере производства, сельского хозяйства, креативных индустрий и др. Лучшие из лучших получили главный символ премии — "Золотой домкрат".

Правительство региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым уделяет особое внимание созданию комфортных условий для развития и стабильной работы бизнеса.

"Сегмент среднего и малого бизнеса демонстрирует в этом году уверенный рост. В Самарской области на 7% выросло число занятых на предприятиях среднего и малого бизнеса, на 30% — количество самозанятых, а оборот предприятий малого и среднего бизнеса увеличился почти на 10%, — отметила врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина. — С большой радостью принимаю участие в церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса "Бизнес-Успех". Участники смогли представить свои бизнес-практики в десяти номинациях. Было подано 212 заявок, в финал вышли 25 компаний. Поздравляю наших лауреатов с этим достижением и желаю им успешно представить Самарскую область на всероссийском конкурсе в Москве!".

Все финалисты презентовали свои предприятия конкурсной комиссии, делились успехами и планами по дальнейшему развитию. Региональный этап премии второй год подряд проводится областным минэкономразвития, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Напомним, сразу три финалиста прошлого года по итогам федерального этапа премии обошли участников из других субъектов страны и стали лучшими.

"На декабрьском форуме мы не только подводим итоги в сфере предпринимательства, итоги совместной работы бизнеса и власти, направленной на повышение качества жизни в регионе. Это еще и возможность отметить лучших представителей бизнес-сообщества, которые активно вкладываются в свое развитие, в создание новых рабочих мест и используют для этого все существующие возможности", — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Даниил Рахмаков, основатель и руководитель производства деревянных пазлов и конструкторов "ВЭЛТ", резидент индустриального парка "Преображенка" (г. Самара):

— Очень рад получить этот замечательный приз. У нас креативная номинация и "Золотой домкрат" — очень креативная идея организаторов премии. Спасибо нашему министерству экономического развития и центру "Мой бизнес". Мы всегда чувствуем поддержку и заботу о предпринимателях.

Дмитрий Винтер, директор по персоналу ГК "РОСБИ" (г. Отрадный):

— Это победа не только нашего бизнеса, но и каждого сотрудника, который трудится на благо компании. Мы победили в номинации "Лучший проект в сельском хозяйстве" и труд людей, которые работают в сельском хозяйстве невозможно оценить — он бесценен.

Алина Бабенкова, основатель сети крио-кафе "Облака" (г. Самара):

— Для нас эта победа — очень значимое событие. Жюри дало высокую оценку проекту, ценную обратную связь. За полгода мы смогли открыть две точки продаж, а благодаря премии мы поняли, что можем идти вперед и масштабироваться. В планах — открывать новые точки, в том числе в других городах региона. И, конечно, будем готовиться к федеральному этапу премии.

Обладатели премии "Бизнес-Успех" в 2023 году стали: