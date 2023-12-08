В Самаре наградили победителей конкурса "Портрет твоего края"

В пятницу, 8 декабря, в самарской школе №25 состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского детского конкурса-школы "Портрет твоего края", который проводится Советом Федерации. Шести лауреатам были вручены благодарности от сенаторов Фарита Мухаметшина и Андрея Кислова, представляющих в Верхней палате Самарскую область.

Всероссийский конкурс в сфере развития и продвижения территорий "Портрет твоего края" проходит при поддержке Совета Федерации уже седьмой раз. Его основная цель - сформировать концептуальную картину мира школьников через призму понятия "единая страна", повысить их интерес к окружающему миру, позволить раскрыть детям свой творческий потенциал, рассказать о красоте своего края.

Предметом конкурса являются портреты края, представленные в форме очерка или эссе. Участниками школы-конкурса стали ребята от 7 до 18 лет. В этом году работы поступили из 58 субъектов России.

По решению жюри в число лучших вошли шесть жителей региона, все они школьники из Самары: Мария Васикова, Алина Лядова, Елизавета Лобанова, Елизавета Медведева, Евгения Редникина, Александра Рябихина. От имени сенаторов Российской Федерации Андрея Кислова и Фарита Мухаметшина победителям были вручены благодарственные письма и сладкие подарки.

В связи с многолетним плодотворным взаимодействием и содействием в награждении лауреатов конкурса в Самарской области по приглашению организаторов проекта представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин вошел в состав жюри конкурса от региона.

Фарит Мухаметшин отметил: "Портрет твоего края" позволяет показать уникальность каждого региона России глазами детей. Такие конкурсы очень важны для развития творческого потенциала молодого поколения и стимулируют интерес к истории и культуре своего региона. Самарская область известна своим богатым культурным наследием и прекрасными природными достопримечательностями. Именно поэтому участие самарских школьников в конкурсе имеет особое значение. Они не только продемонстрировали свои таланты, но и поделились своим восприятием и любовью к родной Самарской земле. Искренне поздравляю ребят и желаю им дальнейших творческих успехов!"

"На конкурс были поданы десятки тысяч работ со всей страны, и очень приятно, что среди победителей - шесть самарских школьников. Каждый из них старался и достойно представил наш регион на всероссийском творческом состязании. Горжусь нашими ребятами!" - сообщил Андрей Кислов.



