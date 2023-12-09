В Железнодорожном районе пешеход попал под колеса Renault Logan

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В пятницу, 8 декабря, в Железнодорожном районе Самары автомобиль Renault Logan сбил пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области