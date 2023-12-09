Газоснабжение потребителей в Сызранском районе восстановлено

В 20:00 газоснабжение потребителей в Сызранском районе восстановили, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что в субботу, 9 декабря, в 15:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате падения дерева произошло повреждение газопровода высокого давления в с. Старая Рачейка Сызранского района.

На время проведения работ без газоснабжения и теплоснабжения оставались более 2 тыс. человек.