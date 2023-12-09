Газоснабжение потребителей в Сызранском районе восстановлено

В 20:00 газоснабжение потребителей в Сызранском районе восстановили, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что в субботу, 9 декабря, в 15:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате падения дерева произошло повреждение газопровода высокого давления в с. Старая Рачейка Сызранского района.
На время проведения работ без газоснабжения и теплоснабжения оставались более 2 тыс. человек.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.