В Куйбышевском районе изменят схему движения двух автобусных маршрутов

В пятницу, 8 декабря, глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с активом жителей Куйбышевского района по вопросу работы общественного транспорта, сообщает мэрия города. Во встрече приняли участие руководитель департамента транспорта Сергей Маркин, глава Куйбышевского района Алексей Коробков, представитель компании-перевозчика, профильные специалисты.

Представители власти признали наличие проблем в работе транспорта в районе и заявили, что пришли на встречу с первыми готовыми решениями. Например, в настоящее время ведется работа по переводу перевозчиков на контракты с оплатой транспортной работы, или, так называемые, брутто-контракты. Данная модель предполагает оплату за конкретное количество рейсов, а также серьезные штрафные санкции в случае несоблюдения условий договора. Таким образом, перевозчик будет ориентироваться не на количество пассажиров в автобусе, а на соблюдение регулярного маршрута.

"Контракты с оплатой транспортной работы стоят в разы дороже. Для бюджетов городов — это колоссальная нагрузка. Однако, это позволит соблюдать ритмичность движения общественного транспорта, определенное количество машин на маршруте. В этом, пожалуй, и есть основный выход в сложившейся ситуации, когда каждый труд оплачивается по факту работы", — подчеркнула Елена Лапушкина.

Уже с 1 января запланирована к переводу на контракт с оплатой транспортной работы маршрута № 63. На маршруте будет предусмотрено наличие трех автобусов.

Кроме того, планируется изменить трассу следования маршрутов № 36 "Хлебная площадь — совхоз "Рубежное" и № 76 "113 км — Военный городок-2", предусмотрев заезд автобусов в микрорайон "Волгарь". Также в первом полугодии планируется увеличить количество подвижного состава в связи с переводом на контракты с оплатой транспортной работы.

Также с 1 января планируется запустить маршрут № 215 "Центральный автовокзал — 113 км", работающий по нерегулируемому тарифу.