В Куйбышевском районе изменят схему движения двух автобусных маршрутов

В пятницу, 8 декабря, глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с активом жителей Куйбышевского района по вопросу работы общественного транспорта, сообщает мэрия города. Во встрече приняли участие руководитель департамента транспорта Сергей Маркин, глава Куйбышевского района Алексей Коробков, представитель компании-перевозчика, профильные специалисты.
Представители власти признали наличие проблем в работе транспорта в районе и заявили, что пришли на встречу с первыми готовыми решениями. Например, в настоящее время ведется работа по переводу перевозчиков на контракты с оплатой транспортной работы, или, так называемые, брутто-контракты. Данная модель предполагает оплату за конкретное количество рейсов, а также серьезные штрафные санкции в случае несоблюдения условий договора. Таким образом, перевозчик будет ориентироваться не на количество пассажиров в автобусе, а на соблюдение регулярного маршрута.
"Контракты с оплатой транспортной работы стоят в разы дороже. Для бюджетов городов — это колоссальная нагрузка. Однако, это позволит соблюдать ритмичность движения общественного транспорта, определенное количество машин на маршруте. В этом, пожалуй, и есть основный выход в сложившейся ситуации, когда каждый труд оплачивается по факту работы", — подчеркнула Елена Лапушкина.
Уже с 1 января запланирована к переводу на контракт с оплатой транспортной работы маршрута № 63. На маршруте будет предусмотрено наличие трех автобусов.
Кроме того, планируется изменить трассу следования маршрутов № 36 "Хлебная площадь — совхоз "Рубежное" и № 76 "113 км — Военный городок-2", предусмотрев заезд автобусов в микрорайон "Волгарь". Также в первом полугодии планируется увеличить количество подвижного состава в связи с переводом на контракты с оплатой транспортной работы.
Также с 1 января планируется запустить маршрут № 215 "Центральный автовокзал — 113 км", работающий по нерегулируемому тарифу.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.