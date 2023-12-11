Самарскому экс-полицейскому запросили срок за нападение на женщину

В суде Железнодорожного района Самары близится к окончанию громкий судебный процесс. Его "героем" стал теперь уже бывший инспектор ДПС Никита Клочков.

Напомним, по предварительной версии, Клочков с напарником во время своего дежурства в районе ул. Ново-Урицкой остановили Land Rover. Они сообщили сидевшей за рулем женщине, что у нее есть признаки опьянения. Предложили медосвидетельствование — женщина отказалась. Тогда ей порекомендовали пройти в служебный автомобиль для составления административного протокола.

Дальше произошло некое недопонимание. Как считают следователи, полицейский в нарушение всех норм сковал автовладелицу наручниками и силой потащил в машину, а затем начал хватать за лицо, душить и даже ударил по голове. Как считают следователи, таким образом Клочков не только причинял боль женщине, но и дискредитировал правоохранительные органы. То есть был причинен вред интересам общества и государства.

В итоге Клочкову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Женщину за отказ от медицинского освидетельствования суд оправдал, сообщал ее адвокат Дмитрий Леонтьев.

Как отметил юрист, прокуратура запросила бывшему полицейскому пять лет лишения свободы. Подсудимый вину не признавал.