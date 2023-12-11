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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре на публичные слушания вынесли уже строящийся ЖК

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на общественные обсуждения вынесли вопрос потенциального строительства уже возведенной многоэтажки в Промышленном районе.

Фото: наш.дом.рф

Общественные обсуждения стартовали 9 декабря и продлятся до 30 числа. Жителям Самары, в частности, предстоит решить судьбу двух земельных участков суммарной площадью около 4 тыс. кв метров (2167,4 кв. метра и 1753 кв. метра) на ул. Свободы, 134. Предполагается, что горожане должны решить, нужна ли на этом месте многоэтажная жилая (высотная) застройка. Однако по указанному адресу уже развернулась стройка ЖК под названием "Возрождение".

В Единой информационной системе жилищного строительства есть данные о застройщике ЖК "Возрождение" — это ООО СЗ "Основание" (проектная декларация от 4 декабря 2023 года).

Предполагаемый ввод многоэтажки в эксплуатацию — первый квартал 2025 года. Отмечается, что это будет девятиэтажное здание комфорт-класса из монолитного кирпича, рассчитанное на 107 квартир и 35 парковочных мест.

Несмотря на то, что строительство уже началось, а общественные обсуждения завершатся только 30 декабря, уже сейчас (по данным ЕИС жилищного строительства на август 2023 года) продано 29 квартир и одно машиноместо.

При этом на публичной кадастровой карте участки значатся как предназначенные для среднеэтажной застройки.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО СЗ "Основание" было создано в августе 2022 года. Его учредителями выступают Антон Гуськов и Павел Костенко (он же является директором). В ноябре появлялось сообщение о том, что стройку профинансирует один из крупнейших федеральных банков. Указывалось, что бюджет проекта составляет более 400 млн рублей.

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