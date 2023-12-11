В Самарской области курьер мошенников отправится на принудительные работы

В Самарской области суд вынес приговор мужчине, участвовавшему в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2023 г. неизвестный в мессенджере написал жителю Похвистнево и предложил незаконно подработать. Требовалось забирать деньги у незнакомцев и переводить 90% "работодателю" на банковские карты, остальное курьер оставлял себе. Мужчина согласился. Так, он забрал 300 тыс. руб. у 87-летней жительницы с. Богатое. Телефонные мошенники выманили у нее эти деньги, убедив пенсионерку, что ее родственник попал в ДТП

Суд приговорил посредника к двум годам принудительных работ.