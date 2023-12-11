В Самарской области курьер мошенников отправится на принудительные работы

В Самарской области суд вынес приговор мужчине, участвовавшему в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В апреле 2023 г. неизвестный в мессенджере написал жителю Похвистнево и предложил незаконно подработать. Требовалось забирать деньги у незнакомцев и переводить 90% "работодателю" на банковские карты, остальное курьер оставлял себе. Мужчина согласился. Так, он забрал 300 тыс. руб. у 87-летней жительницы с. Богатое. Телефонные мошенники выманили у нее эти деньги, убедив пенсионерку, что ее родственник попал в ДТП
Суд приговорил посредника к двум годам принудительных работ.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...