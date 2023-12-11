Ученые Самарского университета им. Королева рассказали о причинах вступления в молодежные объединения

Ученые-социологи Самарского университета им. Королева рассказали, что побуждает студентов вступать в молодежные объединения и какие из этих объединений наиболее популярны.

Чем привлекают самарских студентов молодежные объединения? Какие виды общественной деятельности наиболее популярны? Как молодые люди узнают об объединениях, и что влияет на их выбор? Какие цели ставят перед собой активисты и на какие принципы опираются в своей деятельности?

Ответы на эти вопросы дает социологическое исследование по проекту "Идентичности и практики консолидации молодежи: региональный аспект". Проект выполнен группой ученых социологического факультета Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва при финансовой поддержке Ассоциации вузов Самарской области (губернский грант в области науки и техники на 2023 год) и Совета ректоров Самарской области.

На количественном этапе социологического исследования его информантами стали студенты Самарского университета им. Королева. Аудитория для качественной оценки включала в себя участников общественных организаций из четырех вузов Самары.

Каждый из этапов исследования ученые завершали тематическим семинаром. Замыкающим цикл стал четвертый, декабрьский семинар на тему "После поля": основные итоги проекта". К обсуждению результатов, полученных исследовательской группой, подключились преподаватели и наиболее активные из студентов, участвовавших в социологических опросах и конкурсе рецензий на литературные произведения.

Открыла дискуссию Светлана Митрофанова, доцент кафедры социологии политических и региональных процессов, руководитель проекта. Она обратила внимание на то, что главный вывод, который вытекает из результатов исследования: приход студентов в молодежные объединения — плод их личной активности.

"Проделана очень большая работа. Мы собрали огромный объем уникальной информации. Основой стратегии исследования стало гармоничное сочетание количественного и качественного этапов", — пояснила Светлана Митрофанова.

Она обратила внимание на то, что на разных этапах перехода по общественным организациям (транзиции) и в объединениях различной направленности работают разные механизмы вовлечения молодежи в эти объединения. В частности, в общественно-политических организациях — селективные, а в волонтерских — принцип "открытых дверей".

Юлия Васькина, заведующая кафедрой социологии и культурологи, представила данные о качественном этапе исследования. Она рассказала о том, как студенты оценивают свои личные качества и о связи этой оценки с ощущением общности с определенными социальными группами. В частности, респонденты наиболее высоко оценили выраженность таких характеристик как "член семьи" (4,44 балла по пятибалльной шкале), "студент" (4,11) и "гражданин России" (4,06).

В целом исследование показало, что самыми близкими себе студенты считают друзей и семью, а также людей, помогающих другим, стремящихся узнать и сделать что-то новое, имеющих те же увлечения, что и сами опрошенные. Интересно, что наиболее востребованными студенческими объединениями являются творческие коллективы и профсоюз.

"Полученные результаты позволяют сделать вывод, что студенческую молодежь в большей степени привлекают те объединения, где можно раскрыть свои способности, заниматься любимым делом, общаться с единомышленниками, встречать новых людей, проявлять свое творческое начало. В процессе исследование мы выявили связь между самоидентификацией студентов и тем, какие объединения они выбирают. В этом проявляется определенная научная новизна", — отметила Юлия Васькина.

Анна Пустарнакова, доцент кафедры социологии и культурологии, охарактеризовала основные жизненные принципы, на которых строится успешная социализация современной молодежи. Исследователи разделили их на две группы: это базовые принципы и специфические, ориентированные на получение прагматических результатов с ориентацией на личное благо, саморазвитие и самосовершенствование личности и осознание своего долга, обязательств и ответственности перед обществом.

Своеобразной "изюминкой" социологического исследования стал конкурс рецензий на российские и зарубежные литературные произведения, инициатором проведения которого и организатором выступила Ольга Малаканова, доцент кафедры социологии и культурологи. В конкурсе приняли участие 40 студентов из Самарского университета им. Королёва, Самарского юридического института ФСИН России (СЮИ ФСИН РФ), Самарского государственного института культуры (СГИК) и Самарского государственного медицинского института (СамГМУ).

Рецензенты сделали акцент анализе социальной проблематики, связанной с молодежью и подростками. Их внимание привлекли: влияние цифровых технологий на поведение и коммуникативные практики, проблема "отцов и детей", воспитание детей и молодежи, а также проблема психического здоровья и одиночества, сложность в понимании современных ценностных ориентиров. Ольга Малаканова выделила оригинальное понятие "кокон комфорта": молодые люди хотят быть обеспеченными, чтобы чувствовать себя реализовавшимися в этой жизни.

Светлана Егорова, декан социологического факультета, и Ольга Малаканова вручили победителям конкурса рецензий дипломы, их научные руководители отмечены благодарственными письмами.

Для студентов — участников семинара была организована экскурсия в Умный дом бабочек Самарского университета им. Королева.