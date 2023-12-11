Ученые Самарского университета им. Королева рассказали о причинах вступления в молодежные объединения

Ученые-социологи Самарского университета им. Королева рассказали, что побуждает студентов вступать в молодежные объединения и какие из этих объединений наиболее популярны.
Чем привлекают самарских студентов молодежные объединения? Какие виды общественной деятельности наиболее популярны? Как молодые люди узнают об объединениях, и что влияет на их выбор? Какие цели ставят перед собой активисты и на какие принципы опираются в своей деятельности?
Ответы на эти вопросы дает социологическое исследование по проекту "Идентичности и практики консолидации молодежи: региональный аспект". Проект выполнен группой ученых социологического факультета Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва при финансовой поддержке Ассоциации вузов Самарской области (губернский грант в области науки и техники на 2023 год) и Совета ректоров Самарской области.
На количественном этапе социологического исследования его информантами стали студенты Самарского университета им. Королева. Аудитория для качественной оценки включала в себя участников общественных организаций из четырех вузов Самары.
Каждый из этапов исследования ученые завершали тематическим семинаром. Замыкающим цикл стал четвертый, декабрьский семинар на тему "После поля": основные итоги проекта". К обсуждению результатов, полученных исследовательской группой, подключились преподаватели и наиболее активные из студентов, участвовавших в социологических опросах и конкурсе рецензий на литературные произведения.
Открыла дискуссию Светлана Митрофанова, доцент кафедры социологии политических и региональных процессов, руководитель проекта. Она обратила внимание на то, что главный вывод, который вытекает из результатов исследования: приход студентов в молодежные объединения — плод их личной активности.
"Проделана очень большая работа. Мы собрали огромный объем уникальной информации. Основой стратегии исследования стало гармоничное сочетание количественного и качественного этапов", — пояснила Светлана Митрофанова.
Она обратила внимание на то, что на разных этапах перехода по общественным организациям (транзиции) и в объединениях различной направленности работают разные механизмы вовлечения молодежи в эти объединения. В частности, в общественно-политических организациях — селективные, а в волонтерских — принцип "открытых дверей".
Юлия Васькина, заведующая кафедрой социологии и культурологи, представила данные о качественном этапе исследования. Она рассказала о том, как студенты оценивают свои личные качества и о связи этой оценки с ощущением общности с определенными социальными группами. В частности, респонденты наиболее высоко оценили выраженность таких характеристик как "член семьи" (4,44 балла по пятибалльной шкале), "студент" (4,11) и "гражданин России" (4,06).
В целом исследование показало, что самыми близкими себе студенты считают друзей и семью, а также людей, помогающих другим, стремящихся узнать и сделать что-то новое, имеющих те же увлечения, что и сами опрошенные. Интересно, что наиболее востребованными студенческими объединениями являются творческие коллективы и профсоюз.
"Полученные результаты позволяют сделать вывод, что студенческую молодежь в большей степени привлекают те объединения, где можно раскрыть свои способности, заниматься любимым делом, общаться с единомышленниками, встречать новых людей, проявлять свое творческое начало. В процессе исследование мы выявили связь между самоидентификацией студентов и тем, какие объединения они выбирают. В этом проявляется определенная научная новизна", — отметила Юлия Васькина.
Анна Пустарнакова, доцент кафедры социологии и культурологии, охарактеризовала основные жизненные принципы, на которых строится успешная социализация современной молодежи. Исследователи разделили их на две группы: это базовые принципы и специфические, ориентированные на получение прагматических результатов с ориентацией на личное благо, саморазвитие и самосовершенствование личности и осознание своего долга, обязательств и ответственности перед обществом.
Своеобразной "изюминкой" социологического исследования стал конкурс рецензий на российские и зарубежные литературные произведения, инициатором проведения которого и организатором выступила Ольга Малаканова, доцент кафедры социологии и культурологи. В конкурсе приняли участие 40 студентов из Самарского университета им. Королёва, Самарского юридического института ФСИН России (СЮИ ФСИН РФ), Самарского государственного института культуры (СГИК) и Самарского государственного медицинского института (СамГМУ).
Рецензенты сделали акцент анализе социальной проблематики, связанной с молодежью и подростками. Их внимание привлекли: влияние цифровых технологий на поведение и коммуникативные практики, проблема "отцов и детей", воспитание детей и молодежи, а также проблема психического здоровья и одиночества, сложность в понимании современных ценностных ориентиров. Ольга Малаканова выделила оригинальное понятие "кокон комфорта": молодые люди хотят быть обеспеченными, чтобы чувствовать себя реализовавшимися в этой жизни.
Светлана Егорова, декан социологического факультета, и Ольга Малаканова вручили победителям конкурса рецензий дипломы, их научные руководители отмечены благодарственными письмами.
Для студентов — участников семинара была организована экскурсия в Умный дом бабочек Самарского университета им. Королева.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.