Самарцу дали девять лет колонии за финансирование терроризма

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В среду, 6 декабря, Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор мужчине, которого признали виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в суде.