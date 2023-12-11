Жителя Самары признали виновным в оправдании и пропаганде терроризма в Интернете

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В среду, 6 декабря, Центральный окружной военный суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма в Интернете. Об этом сообщили в суде.