Жителя Самары признали виновным в оправдании и пропаганде терроризма в Интернете

В среду, 6 декабря, Центральный окружной военный суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма в Интернете. Об этом сообщили в суде.
Осужденному назначили штраф 330 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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