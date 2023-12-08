В Самаре прошел молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои

В историческом парке "Россия - Моя история" прошли выступления профессионального историка Владимира Кильдюшкина и Героя Российской Федерации Николая Беляева. Спикеры выступили перед молодежью в рамках военно-патриотического форума трека Знание.Герои Российского общества "Знание".

Среди затронутых тем - борьба с фальсификацией истории, важность патриотизма и мотивация работать не только ради себя, но и ради блага своей страны.

В Самарской области ведется большая работа по патриотическому

воспитанию подрастающего поколения. Благодаря решению

Губернатора Дмитрия Азарова на базе Окружного дома Офицеров

был создан патриотический кластер, который объединил все

ведущие патриотические организации региона. Регион активно

участвует в окружных проектах, направленных на патриотическое

воспитание юных граждан, реализуемых под патронатом

полномочного представителя Президента Российской Федерации в

Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. С 1 сентября

2022 года стало традиционным еженедельное поднятие

Государственного флага России в образовательных организациях

области. Происходящие сегодня события подтверждают

необходимость сохранения исторической правды, доведения до

молодого поколения достоверных сведений и воспитания настоящих

патриотов Родины.

Противостояние не всегда касается боевых действий, сегодня все

чаще площадкой для него становится информационное поле. Об

этом на своей лекции "Фальсификация истории через призму

событий специальной военной операции" с ребятами поговорил

победитель конкурса "Учитель года России - 2013", директор

средней общеобразовательной школы "Образовательный центр

"Южный город" Владимир Кильдюшкин. Спикер привел примеры

искажения исторических фактов и объяснил ребятам, как

противостоять таким манипуляциям в инфопространстве.

"Умение критически мыслить, находить качественные источники

информации и грамотно их анализировать - такая задача стоит

сегодня перед каждым из нас. Иначе нас будет очень легко

обмануть", - сказал Владимир Кильдюшкин.

Еще одним спикером форума стал Герой Российской Федерации,

участник Афганской войны генерал-майор Николай Беляев.

Николай Александрович - выпускник легендарного Рязанского

воздушно-десантного командного училища и военной академии

имени В. М. Фрунзе, обладатель многочисленных медалей и наград.

Большая часть его служебной деятельности связана с воздушно-

десантными войсками - "крылатой пехотой", которая выполняет

самые сложные задачи и составляет славу российской армии. На

встрече с самарской молодежью спикер рассказал о том, что такое

долг и патриотизм, объяснил, какими мыслями вдохновляются

солдаты в экстремальных ситуациях, и познакомил ребят с самыми

интересными сторонами профессии военнослужащего.