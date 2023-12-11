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Суды Происшествия

В Самарской области начинается суд об исчезновении 30 млн руб. "на дорогах"

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судья Похвистневского района Самарской области Вячеслав Плигузов 14 декабря начнет рассматривать уголовное дело о мошенничестве при исполнении нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По версии следствия, гендиректор ООО "Похвистневская дорожная компания 2" Владимир Плиев взялся построить дорогу в с. Новое Мансуркино за 116 млн руб. по муниципальному контракту. Некоторые работы дорожные строители действительно выполнили. Но, как считают силовики, часть материалов заменили на более дешевые, чем то было предусмотрено муниципальным контрактом. В итоге расходы оказались завышены. Предполагается, что часть денег подозреваемый мог потратить по своему усмотрению. Ущерб оценили в сумму более чем 30 млн рублей. Интересно, что вопросов у местной администрации не возникло - работы были оплачены.

Историей заинтересовались оперативники УФСБ по Самарской области. Далее следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Санкции статьи предусматривают реальное лишение свободы. Впрочем, сам Плиев признал вину, следствию не мешал и уже возместил ущерб.

По имеющимся данным, его защитой занимаются представители бюро "Яблоков и партнеры". Там позицию доверителя по делу комментировать не стали.

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